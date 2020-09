Sono recentemente iniziate a Napoli le riprese del film L’Ombra Di Caravaggio, diretto da Michele Placido. A prestare il volto al protagonista troveremo Riccardo Scamarcio, come annunciato da Ansa. Secondo le prime informazioni, le riprese sono iniziate lo scorso 21 settembre. I membri della troupe si sposteranno tra Napoli, Roma, i dintorni di Viterbo, Ariccia, Frascati e Malta.

Il film racconterà la storia del controverso Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, un grande pittore del ‘500. Nella pellicola emergerà quindi l’animo tormentato e la voglia di trasgressione di un personaggio fuori dal tempo. La sceneggiatura è stata scritta da Michele Placido, Sandro Petraglia e Fidel Signorile.

L’Ombra Di Caravaggio è ambientato in Italia durante il 1600. Michelangelo Merisi è un pittore geniale e sovversivo, ma che vive con il peso di una condanna a morte. Un’inquietante figura, descritta come un’Ombra, viene incaricata di indagare su Caravaggio.

Riccardo Scamarcio interpreterà proprio Michelangelo Merisi. Questo attore ha recitato in diversi film italiani di successo, tra cui Loro (di Paolo Sorrentino), Nessuno Si Salva Da Solo e Pasolini. Scamarcio ha inoltre catturato l’attenzione di alcuni registi stranieri, ottenendo dei ruoli in John Wick – Capitolo 2 e To Rome With Love.

Il resto del cast è composto da Louis Garrel (interprete dell’Ombra), Isabelle Huppert (la marchesa Costanza Colonna), Micaela Ramazzotti (Lena), Vinicio Marchioni, Lolita Chammah, Alessandro Haber, Moni Ovadia, Lorenzo Lavia e Brenno Placido.

Il film è diretto da Michele Placido, che interpreterà anche un personaggio. Il regista – conosciuto anche per Romanzo Criminale – durante la sua carriera ha vinto diversi premi, tra cui 4 David di Donatello.