Justin Bieber devolve gli utili di Holy ai fan bisognosi. L’artista canadese ha deciso di proporre un aiuto concreto ai suoi fan attraverso la donazione di 250mila dollari tolti dagli utili delle vendite del nuovo singolo che hanno rilasciato il 18 settembre. Il denaro sarà destinato ai suoi seguaci “colpiti da questi tempi duri”.

L’artista è intervenuto sui suoi social per raccontare come sia sorta l’idea di devolvere parte del ricavato del nuovo singolo, stanziando una somma di 250mila euro:

“Grazie per l’amore dimostrato per Holy. Chance the Rapper e io stiamo collaborando con Cash App per dare via un totale di 250mila dollari a quanti siano stati colpiti da questi tempi duri. Raccontateci la vostra storia se avete voglia di condividerla”.