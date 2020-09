Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono diventati genitori: è nato il primogenito della coppia al quale hanno deciso di dare un nome molto significativo, specialmente per l’attore.

L’annuncio è stato dato un po’ in sordina e non dai diretti interessati, entrambi riservati sulla loro vita privata. Ci ha invece pensato il regista russo Viktor Kossakovsky, il cui ultimo film Gunda vanta tra i produttori esecutivi proprio l’attore premio Oscar per Joker, a confermare il lieto evento durante una sessione di domande & risposte al Zurich Film Festival.

Secondo BuzzFeed, che ha riportato per primo la notizia, il regista si sarebbe lasciato sfuggire la notizia, spiegando che Joaquin Phoenix non era presente durante la promozione del film perché aveva appena avuto un bambino. “Un bel bambino”, ha continuato Kossakovsky.

A suscitare interesse è però il nome scelto per il nascituro della coppia. Stando a diverse fonti online, Joaquin Phoenix e Roony Mara avrebbero deciso di chiamarlo River, un omaggio al fratello dell’attore scomparso nel 1993, all’età di 23 anni. È a lui che Joaquin aveva dedicato il suo discorso di ringraziamento agli Oscar di quest’anno, mentre ritirava la statuetta come miglior attore protagonista. Anche musicista e attivista, River Phoenix ha raggiunto la notorietà recitando nei film Stand by Me – Ricordo di un’estate, Mosquito Coast, Nikita – Spie senza volto, Vivere in fuga. A 19 anni aveva ricevuto la sua prima candidatura gli Oscar. È morto il 31 ottobre 1993 a causa di un’overdose di droga.

Ecco Kossakovsky che annuncia al pubblico la nascita del figlio di Phoenix e Mara:

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who’s Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ — Max California’s Lover (@Paula_FlorV) September 27, 2020

La morte di River ha segnato profondamente la vita di Joaquin Phoenix. Per un periodo si era allontanato da Hollywood, tornando solo qualche anno dopo. Nel 2005 si fece ricoverare per alcolismo presso una clinica di riabilitazione, mentre l’anno successivo fu protagonista di un singolare incidente stradale, dove ne uscì fortunatamente illeso.

“Quando aveva 17 anni, mio ​​fratello ha scritto questo testo”, aveva pronunciato Joaquin agli Oscar 2020. “Ha detto, ‘Corri verso il rifugio con amore, lì troverai la pace’.” Un discorso in cui aveva raccolto l’eredità del fratello attivista, con una riflessione sull’umanità, il cambiamento ambientale e le minoranze.