Il nuovo singolo di Shawn Mendes è Wonder? Le ultime indiscrezioni sembrano dirigersi in questa direzione, con i fan che sono già accorsi numerosi sui social per provare a confermarne il ritorno imminente.

Gli rumors sul suo ritorno musicale sono esplosi nella giornata del 27 agosto, dopo che un incauto conduttore di iHeart Radio aveva parlato della possibilità di un ritorno con il nuovo singolo dal titolo Wonder. Lo speaker ha inoltre aggiunto che l’artista sarebbe stato presente in studio per la presentazione del brano.

L’attesa per il ritorno musicale dell’artista canadese sarebbe ridotta a pochi giorni, con l’arrivo in radio di Wonder che potrebbe ufficialmente aprire la sua era musicale. La notizia attende di essere confermata da parte dell’artista o del suo staff, che potrebbero ufficializzare il suo nuovo corso discografico già nei prossimi giorni.

La sua ultima prova discografica risale al 2018, per il primo album che porta il suo nome. Il percorso del nuovo album è iniziato il 22 marzo 2018, a seguito del rilascio dei singoli In My Blood e Lost In Japan. Il 26 aprile dello stesso anno ha annunciato il nuovo album che ha raggiunto il mercato mondiale il 25 maggio.

Del 3 maggio è invece Youth, che l’artista ha pubblicato in collaborazione con il cantautore statunitense Khalid, mentre poco dopo ha annunciato il tour che ha raggiunto anche l’Italia per due date. Nel 2018, Shawn Mendes si è anche esibito per la Regina Elisabetta II in occasione del suo 92° compleanno. Il 21 giugno 2019 esce Señorita, in collaborazione con Camila Cabello.

Ad agosto 2020 annuncia di aver iniziato a lavorare sul nuovo album di inediti che sarà rilasciato prossimamente. Wonder potrebbe quindi essere il singolo apripista del suo prossimo lavoro, il quarto dal successo planetario e inaspettato di Handwritten e da quello successivo di Illuminate. Il titolo del nuovo album è invece ancora sconosciuto.