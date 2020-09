Ci sono anche oggi 28 settembre alcune segnalazioni significative, per quanto concerne i problemi Aruba riscontrati con la PEC e la webmail, con difficoltà che potrebbero presentarsi già in fase di login. Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo descritto un paio di settimane fa sulle nostre pagine, come avrete notato con l’articolo pubblicato in quel frangente. Dunque, occorre tenere gli occhi aperti, sperando che la situazione possa migliorare nel più breve tempo possibile.

Focus sui problemi Aruba con PEC e webmail con login da oggi 28 settembre

Nello specifico, in molti affermano di non riuscire portare a termine il login con il servizio di posta elettronica fornito dall’azienda. Si tratta di problemi Aruba che, tuttavia, al momento della pubblicazione dell’articolo non sono stati ancora affrontati tramite una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda. L’auspicio è che il bug possa essere gestito nel più breve tempo possibile, se pensiamo che a metà settembre l’anomalia durò circa due ore.

Un ulteriore contributo informativo sui problemi Aruba con webmail e PEC lo potrete trovare su Down Detector, con cui in questi minuti è possibile notare un’improvvisa impennata delle segnalazioni poco dopo le 9. Sarà dunque necessario prestare molta attenzione al malfunzionamento in questione, in virtù del fatto che in tanti non riescono a portare a termine neanche il login. Per venire incontro alle esigenze dei clienti, l’azienda tempo fa ha messo a disposizione di tutti una pagina dove troverete indicazioni utili in caso di disservizi come quelli emersi oggi 28 settembre qui in Italia.

Anche voi state riscontrando problemi Aruba con la webmail e la PEC questo lunedì? Almeno il login va a buon fine? Riportateci pure la vostra esperienza, con un commento a fine articolo che potrebbe aiutarci ad inquadrare al meglio la situazione creatasi stamane.