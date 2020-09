Da mesi ormai il pubblico di Giallo è rimasto con il fiato sospeso in attesa de I Misteri di Brokenwood 6 e finalmente da oggi, lunedì 28 settembre, arriveranno nuovi episodi, ben quattro da circa 90 minuti. L’appuntamento con i fan della serie è fissato per oggi in prime time a partire dalle 21.20 con il primo dei quattro episodi pensati per questa sesta stagione che porterà gli aeronauti di Brokenwood, un gruppo di appassionati del genere Steampunk, all’annuale convention un un fienile che è stato allestito con ogni genere di cimelio vittoriano.

Chi conosce la serie sa bene che la tranquillità non dura mai a lungo e anche in questo caso la piccola cittadina immaginaria della Nuova Zelanda diventerà palco di una tragedia e di un nuovo mistero da risolvere. Proprio durante la convention va in scena un’ esplosione che uccide uno dei membri del gruppo, Lionel Bridges.

Ancora una volta toccherà a Mike Shepeherd e alla sua bella collega Kristin Sims occuparsi della cittadina tenendo ben presenti le dinamiche tra gli abitanti e le tacite regole che governano in città. A complicare le indagini, c’è un mondo fatto di gente travestita e che interpreta alter ego, un modo perfetto per nascondere prove e movente. Si è trattato di uno sfortunato incidente o c’è qualcosa di più che ancora nessuno sa.

Ecco il trailer della serie:

Nell’episodio in onda oggi, 28 settembre, de I Misteri di Brookenwood ci saranno Neill Rea, ancora nei panni del sergente Mike Shepherd, Fern Sutherland in quelli della detective Kristin Sims, Nic Sampson come il Detective Sam Breen, Cristina Ionda in quelli della dott.ssa Gina Kadinsky, Pana Hema Taylor in quelli di Jared Morehu, Colin Moy in quelli di Hughes e Karl Willetts sarà Frankie “Frodo” Oades.

I Misteri di Brookenwood 6 andrà in onda oggi su Giallo, sarà in replica l’1 ottobre alle 23.05 sempre sulla stessa rete, e sarà disponibile in streaming su DPlay in contemporanea e on demand anche nei prossimi giorni.