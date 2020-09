Fiorella Mannoia in tour nel 2021. Con questa novità si apre la settimana della cantante romana che finalmente pubblica il seguito ideale di Personale (2019), in arrivo imminente, e annuncia le prime date dei concerti del 2021.

Recentemente la voce di Quello Che Le Donne Non Dicono ha affiancato gli artisti più amati della scena contemporanea, da Achille Lauro a Ultimo, e nell’ultima ora ha annunciato il nuovo album con tanto di titolo e copertina Padroni Di Niente uscirà a novembre. Nella copertina vediamo l’artista di spalle su una roccia mentre osserva una città dall’alto. Si tratta di un chiaro omaggio al dipinto Der Wanderer über Dem Nebelmeer (Viandante Sul Mare Di Nebbia) dell’artista tedesco Caspar David Friedrich.

Fiorella Mannoia, in tour nel 2021, partirà da Bologna per fermarsi a Milano e le date occuperanno l’intero mese di maggio. Padroni Di Niente sarà il 18esimo album in studio della cantante romana e conterrà l’inedito scritto per lei da Ultimo, Chissà Da Dove Arriva Una Canzone. Il disco verrà presentato nei principali teatri italiani.

L’artista è sempre attiva nel piano sociale e politico e in più occasioni ha detto la sua sui grandi temi dell’attualità. L’anno scorso, ospite al Festival di Sanremo, aveva cantato Il Peso Del Coraggio per esprimersi sul tema dei migranti e per sottolineare la sua posizione al centro della battaglia politica sull’immigrazione. A più riprese promuove il suo sostegno alle battaglie per i diritti delle donne e sui social commenta quotidianamente i fatti del giorno.

Nei suoi concerti, inoltre, sono numerosi gli episodi in cui la voce di Carillon si rivolge al pubblico per portare il suo messaggio di pace e uguaglianza. Il titolo Padroni Di Niente è eloquente e potrebbe far capo a una tracklist piena di messaggi di denuncia sociale. Di seguito tutte le date di Fiorella Mannoia in tour nel 2021 con biglietti in prevendita su TicketOne: