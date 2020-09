Già oggi 29 settembre possiamo assistere ad una vera e propria anteprima dell’Amazon Prime Day 2020. Come preannunciato nei giorni scorsi, le giornate di shopping dedicate agli abbonati dello store avranno luogo il 12 e 13 ottobre. Come succulenta anticipazione degli sconti, è già possibile accedere alla pagina che li conterrà tutti e pure approfittare di più di un paio di offerte per diverse categorie merceologiche.

Non è un mistero che l’Amazon Prime Day sia stato posticipato a causa della pandemia Covid-19 che ha letteralmente ingolfato le richieste di spedizione dai magazzini durante il lock-down in Italia ma ovunque nel resto del mondo. La situazione ora è tornata grosso modo alla normalità anche lato fornitura di prodotti e per questo motivo è possibile ora procedere con l’evento di shopping online.

La pagina di anteprima dell’Amazon Prima Day ci fornisce preziose indicazioni. La prima riguarda una speciale promozione: chiunque da oggi e fino al prossimo 12 ottobre acquisterà prodotti di piccole e medie imprese proprio attraverso lo store, riceverà 10 euro di sconto da utilizzare durante la due giorni di vendite pazze. Tra le prime offerte poi già note e messe in vetrina, abbiamo quelle che riguardano alcuni dispositivi per la smart home come il sistema Wi-Fi per la casa Eero e la Ring Spotlight Cam.

Ti presentiamo il sistema Wi-Fi mesh Amazon eero – pacchetto da 3... Copertura per tutta la casa - Un pacchetto da 3 dispositivi eero crea...

Massima flessibilità - Aumenta la portata del tuo sistema in...

Ring Spotlight Cam Battery | Videocamera di sicurezza HD con faretto... Compatibile con specifici dispositivi Alexa per avviare video in tempo...

Ti permette di vedere, ascoltare e parlare con le persone dal tuo...

Oltre la categoria merceologica tecnologia, è stato pure sottolineato come tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2020 ci saranno anche quelle dedicate al mondo della moda. I capi di abbigliamento, gli accessori e quant’altro dovrebbero in effetti essere venduti con uno sconto del 30%, per quanto riguarda i marchi Amazon.

All’incirca 15 giorni ci separano dalle offerte Amazon Prime Day. Sarebbe il caso di tenersi pronti al fatidico momento con l’aiuto di due strumenti molto versatili. Il primo è rappresentato dall’app dello store attraverso la quale si potrà scegliere di ricevere le notifiche delle promozioni in corso ma pure relative a speciali prodotti seguiti. Anche l’assistenza, soprattutto attraverso i dispositivi Echo, potrebbe mantenere gli utenti aggiornati sugli sconti, con una semplice richiesta.