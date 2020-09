Le voci si rincorrevano già dallo scorso anno, ma ora è la stessa Lady Gaga a confermare che sarà nei panni di Patrizia Reggiani nel prossimo film di Ridley Scott dedicato al delitto Gucci. La popstar, che quest’anno ha rilasciato l’album di inediti Chromatica, è al lavoro sul suo secondo film da protagonista dopo il successo di A Star Is Born che le ha fatto vincere il suo primo Oscar (per la colonna sonora col brano Shallow).

Dopo tanti rumors sulla sua partecipazione al progetto del regista di Alien e Il Gladiatore, Lady Gaga ha confermato il suo coinvolgimento in un’intervista per la rivista italiana Amica, realizzata per la promozione del nuovo profumo di Valentino Viva Voce, di cui è testimonial.

Parlando dei suoi prossimi progetti, la Germanotta ha detto di essere “al settimo cielo per un film in cui recito diretta dal mio nuovo amico, il leggendario Ridley Scott”. Pur non citando il ruolo di Patrizia Reggiani, è chiaro che il riferimento di Lady Gaga sia all’imminente film sul caso Gucci, di cui era già accreditata come protagonista nei panni della vedova dell’imprenditore Maurizio Gucci.

La Reggiani è stata sposata col presidente dell’omonima casa di moda dal 1973 al 1991 e da lui ha avuto due figlie, Allegra e Alessandra. Il matrimonio finì a causa di una relazione di Gucci con una donna più giovane. Nel 1998 la Reggiani fu condannata come mandante dell’omicidio del marito, ucciso da un sicario mentre si recava al lavoro nel 1995, e condannata a 26 anni di carcere. Nel 2017 è tornata libera dopo aver scontato la pena e aver terminato il processo di reinserimento sociale. La sua storia è stata anche oggetto di una puntata di Storie Maledette di Franca Leosini. All’inizio del 2020 la Reggiani, intervistata da Storie Italiane, dichiarò di essere contraria all’idea che un film faccia rivivere la vicenda alle sue figlie, con le quali comunque non ha rapporti per questioni economiche.

Un ruolo complesso per Lady Gaga, che dopo aver messo molto di se stessa e della sua storia personale nell’aspirante cantante Ally di A Star Is Born dovrà trasformarsi radicalmente per interpretare una donna controversa come la Reggiani e calarsi in uno dei casi di cronaca più sconvolgenti del secolo scorso. Per il resto del cast del film si fanno i nomi, ancora non confermati, di que Adam Driver, Jared Leto, Jack Huston e perfino dei leggendari Robert De Niro e Al Pacino.