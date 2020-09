Ci sono alcuni dettagli importanti che dobbiamo prendere in esame oggi 28 settembre, per quanto riguarda la compatibilità tra gli iPhone e Huawei FreeBuds Pro, soprattutto in termini di limitazioni e requisiti che vi potrebbero tornare utili qualora non abbiate ancora portato a termine l’ordine. In passato abbiamo affrontato l’argomento soprattutto in termini di promozioni per prodotti affini, come avrete notato lo scorso mese di maggio, ma stamane voglio concentrarmi su altre questioni.

Cosa sappiamo sulla compatibilità tra iPhone e Huawei FreeBuds Pro

In particolare, è arrivata direttamente dall’assistenza italiana una nota ufficiale, tramite canali social, per comprendere al meglio quale sia la situazione attuale per FreeBuds Pro. La questione, come avrete percepito, riguarda coloro che non sono in possesso di uno smartphone Huawei e che, al contempo, non intendono rinunciare ai plus che vengono garantiti dalle cuffiette in questione. A seguire, trovate anche alcune limitazioni per gli utenti Apple:

“Vi informiamo che FreeBuds Pro sono compatibili con tutti gli iPhone che supportano una versione bluetooth 5.1 o inferiore, tuttavia le seguenti funzionalità non sono attualmente disponibili: richiesta di associazione automatica al rilevamento, rilevamento dell’utilizzo: la rimozione di uno o entrambi gli auricolari sospende la riproduzione della musica e Applicazione dedicata alle cuffie AI Life“.

Sono dettagli particolarmente importanti quelli che dobbiamo tenere a mente oggi 28 settembre, complice la presa di posizione chiara da parte di Huawei Italia. Se da un lato non ci sono particolari limitazioni di compatibilità tra FreeBuds Pro e i vari iPhone attualmente sul mercato, allo stesso tempo bisogna mettere a fuoco alcune limitazioni con cui dovrete fare i conti attraverso i melafonini rispetto quanto avviene coi device Huawei. Che ne pensate? Ritenete le mancanze descritte stamane così significative? Diteci che ne pensate con un commento a fine articolo.