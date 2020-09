A quasi vent’anni dal suo debutto nel 2001, torna in onda Compagni di Scuola, la fiction Rai che ha lanciato diversi talenti del cinema e della fiction nostrani.

La serie racconta le tante storie che si intrecciano tra le mura di un liceo romano durante l’anno scolastico: protagonisti sono gli allievi ma anche i loro professori e le vicende che avvengono tanto tra le mura di scuola quanto nelle relative famiglie. La trama di Compagni di Scuola scorre tra primi amori, amicizie, paure, problematiche socio-economiche, conflitti generazionali e la vita quotidiana del liceo fatta di prove, compiti e voti nella IV F del Liceo Scientifico Sperimentale “Giacomo Leopardi” di Roma.

Il cast di Compagni di Scuola comprende giovani attori che negli anni successivi hanno ottenuto un grande successo nel cinema italiano: Riccardo Scamarcio, Cristiana Capotondi, Laura Chiatti e Camilla Filippi sono alcuni dei volti della serie che hanno visto proseguire la loro carriera al cinema e in televisione. Altri giovani interpreti sono Damiano Russo, Raffaello Balzo, il figlio di Christian De Sica, Brando, e una Giorgia Palmas praticamente teenager.

Tra gli attori che hanno interpretato i componenti del corpo docente, Massimo Lopez e Paolo Sassanelli sono i protagonisti di Compagni di Scuola nei panni dei due fratelli Salina, molto diversi e in conflitto tra loro: Felice, il vicepreside e professore di filosofia è un cinquantenne single per scelta, mentre il più giovane ed estroverso Giovanni, professore di scienze, non ha ancora superato il divorzio dalla moglie, con cui ha avuto una figlia. Accanto a loro nel cast, tra gli altri, anche Imma Piro, Paola Tiziana Cruciani, Carlotta Miti, Elisabetta Pellini, Ruben Rigillo, Mauro Pirovano, Giusi Cataldo e Rosanna Banfi. La regia è di Tiziana Aristarco e Claudio Norza.

Nata come adattamento italiano della serie tv spagnola Compañeros in onda su Antena 3, Compagni di Scuola ha avuto una sola stagione, durata 26 episodi e in onda su Rai2 nel 2001. RaiGulp, il canale tematico della Rai dedicato ai ragazzi al canale 42 del digitale terrestre, la trasmette in replica a partire da lunedì 28 settembre in prima serata. La fiction è disponibile anche in streaming sul portale Raiplay.