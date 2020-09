Sembrano essere particolarmente diffusi i problemi PosteMobile oggi 28 settembre per coloro che hanno sottoscritto un contratto soprattutto su rete mobile. Dopo quelli evidenziati in passato sulle nostre pagine, infatti, bisogna esaminare anomalie particolarmente limitanti per il pubblico italiano. A partire dalle 11, nello specifico, si fatica molto sia a connettersi alla rete, sia ad effettuare chiamate, secondo alcune segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere.

Un primo approfondimento sui problemi PosteMobile il 28 settembre

Mattinata complicata per i clienti, dunque, coi problemi PosteMobile che a quanto pare sono bloccanti ed isolano completamente tutti coloro che non possono appoggiarsi ad un’altra connessione WiFi o tramite hotspot. Va anche aggiunto che le lamentele in questo momento stiano arrivando da zone distanti tra loro, concentrandosi soprattutto sulle regioni del Nord. Altro motivo di preoccupazione per il pubblico, dunque, non essendo il guasto geolocalizzato e facilmente individuabile per i tecnici.

Ecco perché i problemi PosteMobile sono attualmente di difficile lettura sia per gli utenti, sia per gli addetti ai lavori. Se ne avete voglia, commentate l’articolo qui di seguito, in modo da riportarci la vostra esperienza. Solo così potremo mettere a fuoco la questione, al di là dei numeri che ci arrivano in tempo reale da Down Detector in questi minuti. Seguono ulteriori feedback a seguire.

Aggiornamento ore 11:33. Negli ultimi minuti le segnalazioni sui problemi PosteMobile stanno arrivando anche dal Sud. In particolare, sempre su Down Detector ho notato che alcuni clienti riscontrano le medesime difficoltà descritte in precedenza in Puglia, ma anche in alcune aree della Campania. Insomma, la questione sembra essere seria e, a questo punto ci sono i presupposti per parlare anche di down. Rinnovo l’invito a commentare l’articolo per avere qualche contributo extra sul disservizio di questo lunedì.