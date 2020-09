Il calcistico di Electronic Arts è ormai in rampa di lancio, e ovviamente gli occhi non possono che essere puntati su FIFA 21 Ultimate Team. La modalità di gioco inclusa all’interno del titolo è divenuta nel tempo uno dei punti di riferimento per l’intera industria videoludica. È grazie a quest’ultima che il colosso statunitense incrementa annualmente in maniera esponenziale le proprie finanze.

Basti pensare che l’anno scorso, grazie alla combo costituita da FIFA e Madden, EA ha incassato più di un miliardo e mezzo di dollari solo in microtransazioni. E FIFA 21 Ultimate Team promette di mantenere inalterato un trend che sorride non poco ai vertici della compagnia.

La grande competitività che la modalità di gioco sprigiona tra le fila della community rappresenta il carburante che alimenta la giostra. Un carburante che è divenuto progressivamente inesauribile, complice l’introduzione di carte speciali sempre diverse, nelle ultime edizioni. Ogni periodo dell’anno vede quindi la sua specifica particolarità in game. Ma i primi mesi sono dedicati chiaramente alle cosiddette NIF (non in form) e agli IF del Team of the Week.

FIFA 21 Ultimate Team, i migliori undici per iniziare

Partendo proprio dalle NIF, facciamo il punto della situazione su quella che potrebbe essere la potenziale formazione meta di FIFA 21 Ultimate Team. Partendo dal modulo base, un 4-1-4-1 che si trasformerà in game in un 4-2-2-2.

Tra i pali il candidato principale è Alisson, complice la sua nazionalità brasiliana che lo rende ibridabile rispettivamente con Eder Militao, oltre che col compagno di club Joe Gomez. Sugli esterni in difesa troviamo Semedo a destra e Mendy (Real Madrid) a sinistra. In mediana il neo acquisto Allan, che lega bene con la trequarti di Sissoko e Martial oltre che con i difensori centrali (per nazionalità e campionato), supportati a loro volta sulle fasce da Rashford e da Lucas Moura. In attacco chiude il “triangolo francese” offensivo Ben Yedder.

Il costo effettivo di questo undici iniziale non sarà proprio bassissimo, considerando la presenza di calciatori che potrebbero essere “giocabili” anche con l’arrivo delle prime carte speciali. Occorrerà dunque aprire il proprio portafogli videoludico e sborsare una cifra adeguata.