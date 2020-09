Dopo due anni dal finale della seconda stagione, la prima puntata de L’Allieva 3 debutta su Rai1 registrando ottimi ascolti. Basati sui romanzi Arabesque e Un po’ di follia in primavera, i primi due episodi hanno conquistato 4.3 milioni di spettatori pari al 19.5% di share. In particolare, il primo 4.704.000 – 19%, il secondo 3.930.000 – 20.1%. Un risultato che ha permesso di vincere la serata.

Alice e Claudio (interpretati da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale) sono innamorati, ma il loro nido d’amore è affollato. Cordelia abita ancora con l’ex allieva, ora medico legale come il suo fidanzato, mentre il fratello Marco è diventato padre di una bambina, Camilla, nata dall’amore con Lara. Ritroviamo ancora il PM Sergio Einardi, sopravvissuto all’attentato del finale della seconda stagione (di cui si accenna poco), e con grande sorpresa, l’amica di Alice, Siliva, ha preso il posto di Calligaris come nuovo Vice Questore.

Cosa ha funzionato nella prima puntata de L’Allieva 3? L’ingresso di Antonia Liskova. La sua nuova Suprema, al secolo Andrea Manes, è una brillante donna in carriera. Algida, forte, rigida, è la persona giusta per ispirare Alice a puntare al massimo. Il suo personaggio ruba la scena perfino alla protagonista, facendo rimpiangere la temuta Wally. Troppo presto giudicare Sergio Assisi e il suo Giacomo Conforti, che appare come una presenza misteriosa sulla scena. Però, a giudicare da come si è concluso il secondo episodio, il fratello di Claudio potrebbe regalare sorprese e dare uno scossone alla vita dei due innamorati.

Cosa non ha funzionato nella prima puntata de L’Allieva 3? Sicuro il salto temporale eccessivo. Si ha infatti la sensazione che siano successe troppe cose in quei mesi, che avrebbero potuto riempire un’intera stagione e forse sviluppare meglio altre trame.

In secondo luogo, l’atteggiamento troppo facilone di Alice. Essere la fidanzata del dottor Conforti, che è anche uno dei membri della commissione d’esame, non è un punto a favore quando si parla di lavoro e professionalità. Pur essendo una brava investigatrice dotata di forte intuito ed empatia, la protagonista a volte risulta molto infantile. Con un importante esame alle porte, Alice predilige il lavoro da detective allo studio; si arrabbia quando Claudio, che le aveva esplicitamente detto di studiare quel determinato argomento che le avrebbe chiesto, le fa l’unica domanda su cui non era preparata.

Nonostante tutto, il binomio Guanciale-Mastronardi è una formula vincente. E il segreto del successo della fiction è anche merito loro.

L’Allieva 3 torna con la seconda puntata domenica 4 ottobre su Rai1.