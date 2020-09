Il rilascio di WatchOS 7 non è stato dei più sereni per “mamma” Apple. Dopo aver reso disponibile per il pubblico l’ultimo aggiornamento del suo sistema operativo, il colosso di Cupertino ha infatti iniziato a ricevere alla sua porta tutta una serie di segnalazioni. Quelle di tantissimi utenti indignati per i numerosi problemi che l’ultima incarnazione dell’OS ha portato, soprattutto ai possessori di un Apple Watch Series 3.

Sì perché, come si legge sulle pagine del portale 9to5Mac, ma pure direttamente su quelle del forum ufficiale della compagnia americana, l’uscita di WatchOS 7 a metà settembre è coincisa per i possessori di Watch Series 3 con tutta una serie di malfunzionamenti, che nei casi più gravi hanno portato allo spegnimento dello smartwatch o ad un calo evidente delle sue prestazioni. Si tratterebbe insomma, a sentire le testimonianze, dell’aggiornamento più buggato di sempre per il sistema operativo della “mela morsicata”.

Come già dicevamo, le segnalazioni dei consumatori riguardano nello specifico riavvii casuali del device da polso e improvvisi cali di prestazioni, ma non mancano difficoltà anche nella gestione delle complicazioni nelle watchface, disconnessioni improvvise e fastidiose con tutti i modelli di iPhone in commercio e blocchi dell’Apple Watch Series 3, anche per più volte nel corso della giornata. Per il momento Apple è corsa ai ripari andando a rilasciare la versione WatchOS 7.0.1, che non ha però limitato i disagi. Anzi, dopo le prime segnalazioni dello scorso 26 settembre, oggi – giorno 28 – queste sono riprese sul forum istituzionale, con nuove problematiche all’orizzonte.

Come fare allora a risolvere i problemi dello smartwatch di Cupertino con WatchOS 7? A quanto pare non serve a nulla riportare il Watch Series 3 alle impostazioni predefinite di fabbrica. Il timore è allora quello che il dispositivo, naturalmente ancora in vendita, sia purtroppo troppo datato per “reggere” e andare a gestire la più attuale incarnazione del sistema operativo. Vedremo di conseguenza come Apple vorrà procedere nei prossimi giorni, sperando che i problemi possano essere in qualche modo arginati, se non risolti del tutto.