Si riscontrano anche problemi Wind nella giornata di oggi 28 settembre, che fanno quasi da eco ai problemi Poste Mobile che vi abbiamo segnalato poco fa. Il down che riguarda il gestore di telefonia mobile e fissa fornito da Postepay S.p.A. sembra essere ancora assai diffuso, tanto da limitare i contatti per assenza di segnale un po’ in ogni parte d’Italia. Poste Mobile si appoggia alla rete Wind come full MVNO: autonoma in ogni possibile aspetto, l’operatore virtuale di Poste Italiane è vincolata al gestore arancione solo per quanto riguarda la rete di appoggio. Per questo abbiamo ragione di credere che i problemi Wind siano strettamente correlati ai problemi Poste Mobile di oggi 28 settembre.

Non c’è paragone, almeno per il momento, tra il numero di segnalazioni di guasto relative ai problemi Wind rispetto a quelle, decisamente superiori, che stanno riguardando l’operatore virtuale di Poste Italiane, ma il legame tra le due situazioni è sotto gli occhi di tutti. Probabile l’operatore unico stia lavorando alla propria rete, e che il disservizio non sia altro che un effetto collaterale dell’intervento tecnico in corso d’opera, o che il maltempo che si è abbattuto sul nostro Paese da qualche giorno a questa parte abbia causato dei danni agli impianti.

In ogni caso c’è da dire che il block out, almeno nei caso del gestore arancione, non è affatto totale, e che il guasto sembri riguardare principalmente la connettività ad Internet, e non la telefonia voce. Speriamo di potervi dare buone notizie quanto prima relativamente ai problemi Wind di oggi 28 settembre, e naturalmente che i risvolti positivi possano riguardare anche i problemi Poste Mobile, di gran lunga più gravi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.