L’instore tour di Samuele Bersani per Cinema Samuele è finalmente ufficiale. L’album è in programma per il 2 ottobre, ma le date dei primi incontri con i fan sono già note. Si parte dal 5 ottobre, con il primo appuntamento alla Feltrinelli di Bologna.

Cinema Samuele è il primo album dell’artista bolognese dopo la raccolta live La Fortuna Che Abbiamo, dalla quale aveva estratto la title track come primo e unico singolo. Dopo il 2016, Samuele Bersani ha continuato a lavorare in silenzio fino all’annuncio del nuovo album che arriverà tra pochi giorni.

5 ottobre Bologna Feltrinelli, Piazza di Porta Ravegnana, 1 – in Galleria Acquaderni (ore 18)

6 ottobre Roma Feltrinelli, Via Appia Nuova, 427 (ore 20)

8 ottobre Torino Mondadori Megastore, Via Monte Di Pietà, 2 (ore 18)

9 ottobre Milano Mondadori Megastore, Piazza Duomo, 1 – al Piano Terra (ore 18)

Il primo singolo dal nuovo album è Harakiri, brano che l’artista ha scelto per il lancio del nuovo progetto dedicato a Cinema Samuele già intercettato Cesare Cremonini che ha definito come un genio il suo collega e conterraneo: “Samuele Bersani è un genio. Abbiamo vissuto per anni a 10 metri di distanza a Bologna, tra i piccoli portici arancioni che ospitavano le nostre canzoni e carriere. Mi faceva sentire bene pensare che lì a due passi da me nascevano le sue. Mi ha detto un giorno che “io scrivo solo quando è il momento giusto per farlo“.

Per il momento, non sono annunciati concerti a supporto di Cinema Samuele. Gli eventi sono ancora fermi a causa dell’emergenza Covid che ha bloccato tutti gli spettacoli in presenza e con più di 1000 persone all’aperto. Al chiuso, sono invece consentite un massimo di 200 persone. Samuele Bersani riparte dagli instore che ha annunciato e che partiranno da Bologna. Già annunciata la tracklist del disco, nella quale si contano 10 brani, tra cui il nuovo singolo Harakiri, in radio dal 18 settembre