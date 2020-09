È un autunno particolarmente nostalgico quello che si è appena aperto per i fan di Nintendo. L’arrivo sugli scaffali di Super Mario 3D All Stars rappresenta un ricco tuffo nel passato della storia del baffuto idraulico. Un momento imperdibile tanto per chi, all’uscita dei titoli originali, già macinava chilometri e chilometri di livelli, tanto per chi invece è arrivato a conoscere i videogiochi solo dopo.

E sì, perché sostanzialmente Super Mario 3D All Stars è un titolo che vuole celebrare i trentacinque anni di carriera dell’italico aggiustatubi. Un lasso di tempo che lo ha visto cavalcare in pratica ogni singola generazione videoludica marchiata Nintendo. Dagli esordi in due dimensioni fino all’energico passaggio alle tre dimensioni.

E proprio a quest’ultimo aspetto, quello del 3D, come recita anche il titolo, è dedicata la collection che ripercorre alcuni dei punti chiave dell’ultimo ventennio (o poco più) del buon Mario. Tre le generazioni celebrate, dal Nintendo 64 alla Wii, passando per il Gamecube. Ognuna con punti di forza che hanno ulteriormente inciso a fuoco il nome del personaggio negli annali della storia dei videogiochi.

Super Mario 3D All Stars nel segno del numero tre

Il primo tuffo nel passato di Super Mario 3D All Stars è datato 1996 (per l’Europa il 1997) e porta sugli schermi tutto il fascino della prima apparizione in salsa tridimensionale di Mario. Un appuntamento imperdibile, quello di Super Mario 64, per ripercorrere i livelli di un titolo che ha fatto la storia. Nostalgia a profusione per i fan di vecchia data, mentre per i novellini occorrerà scendere a patti con un gameplay dal sapore retrò.

Le dinamiche ludiche, per quanto all’avanguardia per il periodo storico di riferimento, risulteranno in alcuni frangenti assai punitive. Serviranno riflessi repentini e soprattutto un mindset di ferro per non lasciarsi prendere dalla frustrazione. Il raggiungimento degli obbiettivi prefissati, al contempo, gratificherà non poco, in virtù delle difficoltà attraversate per ottenere le ambite stelle.

La storia è molto diversa con Super Mario Sunshine, il secondo dei tre titoli inclusi in Super Mario 3D All Stars. Annata 2002 per il gioco che beneficia non poco della natura portatile dell’esperienza ludica. Il jetpack “acquatico” di Mario torna in tutto il suo splendore a irrorare lo schermo, facendo pulizia della melma che inquina i diversi scenari. Una variazione sul tema non da poco per la serie, che con questa implementazione offre dinamiche ludiche molto differenti da quelli che possono essere definiti gli standard.

Chiude la carrellata Super Mario Galaxy, il gioco (dei tre) idealmente più vicino all’utenza che attualmente solca gli schermi di Nintendo Switch. Anche in questo caso si parla di un’esperienza ludica dallo spessore indiscutibile. D’altronde i grandi voti ricevuti in sede di recensione – a suo tempo – lo inquadra come (probabilmente) il miglior titolo in assoluto dedicato all’iconico idraulico. Nonché l’erede spirituale del pionieristico Super Mario 64.

Ripasso di storia del videogioco

Impossibile lasciarsi scappare la possibilità di un recupero di questa portata. Sia che siate novellini alle prime armi, sia che siate cariatidi videoludiche indurite dall’incessante scorrere degli anni. Super Mario 3D All Stars è una vera e propria lezione di storia del videogioco. E a curare il ripasso ci pensa un professore che di esperienza ne ha maturata parecchio, confrontandosi con nemici molto diversi tra loro, decennio dopo decennio.

Il tempo passato non costituisce un malus per i giochi. A partire dal più “poligonale” dei tre, Super Mario 64. L’opera di pulizia grafica operata dagli addetti ai lavori ha smussato le criticità, garantendo però quel feeling altamente retrò dell’esperienza ludica.

Di tutt’altro stampo invece il profilo di Super Mario Sunshine, che già nel 2002 si presentava assai baldanzoso. In questo caso la rifinitura è stata minima, al pari di Super Mario Galaxy, visto il progresso tecnologico che i due capitoli portarono rispettivamente su Gamecube e Nintendo Wii.

Conclusioni

Un gioco da aggiungere assolutamente alla propria collezione questo Super Mario 3D All Stars. In primo luogo vista la quantità di carne messa sul fuoco: ben tre giochi venduti in una sola collection. In seconda istanza, considerando l’arrivo prossimo – durante i primi giorni del mese di ottobre – di Super Mario Bros 35. Il Battle Royale si coniugherà con le dinamiche ludiche iconiche dell’idraluico. Non vorrete mica arrivarci impreparati?

VOTO FINALE: 8.5/10