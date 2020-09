La programmazione di Profiling 9 su Giallo si avvia verso il finale di stagione, che segnerà anche il passaggio di testimone tra l’attuale protagonista Juliette Roudet e la nuova interprete Tamara Marthe.

La serie ambientata nel Terzo Dipartimento di Polizia Giudiziaria di Parigi, con la criminologa Adèle Delettre impegnata a risolvere casi scabrosi insieme al comandante Rocher e alla sua squadra, è in onda in prima visione assoluta in chiaro sul canale 38 del digitale terrestre, che la trasmette dopo il primo passaggio in italia sul canale satellitare Fox Crime.

Gli episodi in onda domenica 27 settembre si intitolano Fuggire e In Coma: quest’ultimo, in particolare, vede il comandante Rocher in bilico tra la vita e la morte. Si tratta dei penultimi prima del finale di stagione, che Giallo trasmetterà il prossimo 4 ottobre. Ecco le trame degli episodi 7 e 8.

9×07

Mentre il loro rapporto di fiducia rischia di incrinarsi a causa di un segreto svelato, Adèle e Rocher indagano sul caso di due corpi ritrovati in una capanna isolata nel bosco. La prima vittima è stata uccisa pochi giorni fa, la seconda più di dieci anni fa.

9×08

A seguito di complicazioni durante l’operazione, il comandante Rocher cadde in coma. Mentre Adèle fa di tutto per riportarlo in vita, Hyppolite e Jess iniziano una nuova indagine. Quando scoprono che l’ultima chiamata della vittima era per il comandante Rocher, si rendono conto che devono approfondire il passato del loro collega.

Come le precedenti stagioni, anche Profiling 9 è composta da dieci episodi. Ecco le trame degli ultimi due, in onda in prima serata domenica 4 ottobre, intitolati rispettivamente Colpo di Fulmine e Una Prigione a Cielo Aperto.

9×09

Una macabra messa in scena attende il comandante Rocher per le prime indagini dopo il suo risveglio: un killer ha ucciso il portiere di un palazzo. L’unica persona sopravvissuta ad una strage familiare anni addietro è presente sulla scena del delitto, sotto shock per il trauma.

9×10

Il comandante Rocher è stato licenziato in seguito al suicidio di un’ex fidanzata, che lo ha accusato di molestie. Ma per la squadra, non c’è dubbio che questa morte sia una messa in scena e che Isabelle sia stata assassinata. Per chiarire questa vicenda, Adele e Rocher si infiltreranno in una periferia apparentemente normale.

Il finale di Profiling 9 segna l’ultima apparizione di Juliette Roudet nei panni di Adèle Delettre: dopo 3 stagioni da protagonista, l’attrice cede il passo a Tamara Marthe, meglio nota in Francia con lo pseudonimo di Shy’m, nei panni della nuova criminologa del Dipartimento, Élisa Bergman.