Dopo una stagione travagliata e carica di polemiche, Fabio Fazio torna a casa con Che Tempo Che Fa del 27 settembre: il salotto più internazionale della nostra tv ha cambiato nuovamente rete ritornando su Rai3 con la diciottesima edizione, dopo essere passato dalla rete ammiraglia e da Rai2.

La stagione 2020/2021, condotta come sempre da Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e i volti fissi di Che Tempo Che Fa Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica ed Ale e Franz, parte su Rai3 con due grandi novità: Enrico Brignano entra nel cast come ospite stabile della trasmissione e Roberto Saviano inaugura uno spazio d’approfondimento su argomenti di stretta attualità.

Sono 33 le puntate previste di Che Tempo Che Fa a partire da quella del 27 settembre, che parte ospitando il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio. Ma Fazio sfodera anche un’esclusiva assoluta: in diretta da Washington DC il medico e scienziato Anthony S. Fauci, alla guida del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e impegnato come consulente del governo americano nella lotta alla pandemia, sarà intervistato dal conduttore. Fauci è stato appena inserito dal Time nella sua lista delle 100 persone più influenti al mondo per il suo lavoro come membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca.

Passando all’intrattenimento, invece, la parentesi musicale punta sul tormentone della scorsa estate, Jerusalema, con un’altra esclusiva per l’Italia: per la prima volta in collegamento da Johannesburg, il produttore sudafricano Master KG e la cantante Nomcebo Zikode si esibiscono nella hit diventata rapidamente virale.

Tra gli altri ospiti di Che Tempo Che Fa del 27 settembre ci sono volti di casa nel talk show di Fazio: torna il virologo Roberto Burioni, presenza fissa del programma nei mesi del lockdown per parlare dell’epidemia, mentre ad alleggerire l’atmosfera ci penserà l’ironia di Virginia Raffaele.

Ospiti della prima serata di Che Tempo Che Fa il 27 settembre anche i giornalisti Nello Scavo, il vicedirettore di El País Andrea Rizzi, i corrispondenti Rai Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra e la corrispondente Rai dalla Cina Giovanna Botteri, recentemente vincitrice del premio Ischia come Giornalista dell’Anno, per parlare di come stanno affrontando la pandemia i paesi più colpiti dai contagi.

Dopo le interviste one-to-one, torna il tavolo di Che Tempo Che Fa con le presenze fisse Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz e gli ospiti Diletta Leotta, Fabio Rovazzi e Aldo Baglio.

"Ho scelto di continuare a dire la verità e solo la verità. Tutto basato sull'evidenza scientifica e sui fatti."



Stasera Anthony #Fauci, per la prima volta in diretta tv in Italia, sarà ospite di @fabfazio a @chetempochefa. Ore 20.00 #Rai3 #CTCF pic.twitter.com/y2dhcHil8l — Rai3 (@RaiTre) September 27, 2020

Di ritorno su Rai3 dopo le stagioni 2017/2018 e 2018/2019 su Rai1 e 2019-2020 su Rai2, lo storico programma Rai si articola in questa nuova stagione in tre parti: dalle ore 20 Che Tempo Che Fa – Anteprima, lo spazio dedicato all’attualità e all’informazione culturale, dalle 20.35 Che Tempo Che Fa con interviste ad eccellenze italiane e internazionali e rappresentanti del mondo delle istituzioni, della politica, dello sport, celebrità ed esponenti della società civile, e infine dalle ore 23.00 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo col ritorno in studio delle conversazioni informali con gli ospiti tra gag comiche e improvvisazioni.