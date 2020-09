Prosegue spedito il mondiale di F1, con il GP di Sochi di oggi che delineerà ulteriormente quelle che sono una classifica piloti e una costruttori piuttosto definite. A guidare il gruppone dei corridori ad alta velocità c’è un sempreverde Lewis Hamilton. Il pilota inglese, in barba ai suoi 35 anni abbondanti, continua a dettare legge: 190 i punti per lui, a fronte dei 135 di Bottas (secondo) e dei 110 di Verstappen (terzo).

Punteggi che si ripercuotono in maniera importante anche sul campionato che coinvolge le scuderie, con la Mercedes fa gara a sé. Ben 325 i punti accumulati finora, quasi il doppio della prima inseguitrice, la Redbull, che è ferma a 173. E il GP di Sochi non fa altro che confermare il trend attuale.

In prima fila troviamo il pluricampione britannico, che vedrà scattare al suo fianco l’olandese Max Verstappen. “Beffato”, in terza posizione, il finlandese Valtteri Botas. Non bene le Ferrari, che non riescono a uscire dalla crisi nera in cui sono piombate da una manciata di gare. Soltanto undicesimo Charles Leclerc, mentre il botto di Vettel in Q2 non gli ha permesso di migliorare il suo tempo provvisorio, che lo ha relegato quindicesimo.

GP di Sochi, i riferimenti per seguire la corsa

Un GP di Sochi che è pronto ad animare il pomeriggio degli appassionati. E la diretta sfrutterà, come di consueto, i soliti canali, questa volta appannaggio dei soli abbonati alla tv satellitare a pagamento a partire dalle 13.10. Per il live il riferimento sono sempre i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207). A questi viene associato lo streaming sull’app Skygo, che coprirà la diretta sugli stessi canali.

Chi non ha attivo un abbonamento alla pay tv dovrà attendere una manciata di ore. La differita della gara avverrà infatti sul canale in chiaro di Sky, vale a dire TV8, con il semaforo verde che scatterà in questo caso alle 18.00. Chi la spunterà sul circuito di Russia? Diteci la vostra nei commenti.