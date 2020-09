Ospite in collegamento su Sky Sport 24, Carlo Verdone ha parlato di calcio ma anche di cinema e serie tv, soprattutto quella a cui ormai sta lavorando da un anno e che è destinata ad Amazon, Vita da Carlo. La serie è stata già annunciata da Amazon Prime Video a gennaio di quest’anno durante la presentazione delle nuove produzioni ma da un po’ il progetto sembrava essere finito in panchina per via dell’emergenza sanitaria e il lockdown ed è proprio di questo che Carlo Verdone oggi ha parlato in tv evidenziando anche che le riprese della serie inizieranno presto e che la sceneggiatura è stata già scritta.

Carlo Verdone ha accarezzato a lungo l’idea della serialità proprio per ovviare all’impossibilità di approfondire alcune caratteristiche dei suoi personaggi al cinema e Amazon gli ha dato l’occasione di farlo insieme a Nicola Guaglianone (Suburra – La serie) e Benedetta Follia che hanno firmato con lui la sceneggiatura. Come lo stesso titolo evidenzia, Carlo Verdone cercherà di raccontare episodi autobiografici del suo quotidiano, scelte improbabili o surreali con cui ha avuto a che fare in questo periodo senza mai rinunciare alla romanità che caratterizza le sue storie.

Già in passato Carlo Verdone ha spiegato che Vita da Carlo gli permetterà di raccontare il suo privato: “Me ne capitano di tutti i colori che se mi seguiste con una telecamera fareste uno show. Ho un taccuino pieno di cose che mi capitano, sarà facile scrivere… La sfida è che siano traducibili anche a livello internazionale. Devo riuscire a entrare nella simpatia di tutti… Vita da Carlo è un modo per raccontare quello che mi è successo negli ultimi dieci anni. Ci sono episodi divertenti, intriganti. Questa serie aiuterà a far capire meglio chi sono io, raccontare io e gli altri”.

In collegamento tv oggi Claudio Verdone non ha spiegato quanti episodi saranno girati ma il fatto che presto si inizieranno le riprese significa che la serie potrebbe arrivare su Amazon già nella primavera 2021, Coronavirus permettendo.