Tornano ancora ad essere protagonisti i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus, sempre per quanto riguarda il rilascio dell’aggiornamento che porta con sé le patch di sicurezza di settembre 2020, oltre che la One UI 2.5. Nemmeno quindici giorni fa vi avevamo parlato dell’avvio della distribuzione di questo particolare upgrade, che riveste un’importanza di un certo tipo per i phablet di ormai passata generazione per i motivi che vi abbiamo sopra spiegato.

Il pacchetto, che dovrebbe identificarsi con la sigla ‘N97*FXXU6DTH7‘, regala ai possessori dei Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus tutte le nuove funzionalità della One UI 2.5, tra cui Wireless DeX (che permette il mirroring della UI di Samsung DeX sulle televisioni compatibili con Miracast), la modalità Pro Video della fotocamera, oltre che lo stesso aggiornamento di Samsung Notes per l’importazione di file PDF e la scrittura a mano libera, che non è certo poca cosa come ben sapranno i proprietari di questo genere di dispositivi. Come vi dicevamo, il rilascio per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus era già partito alcuni giorni fa, ma, come riportato da ‘SamMobile‘, soltanto adesso è stato finalizzato dal colosso di Seul a livello globale (questo significa che dovrebbe mancare veramente poco affinché arrivi anche nel nostro mercato).

Facciamo presente che in alcuni casi l’aggiornamento con la patch di sicurezza di settembre 2020 si accompagna con la One UI 2.1, e non con l’ultima versione 2.5: la spiegazione del fenomeno è molto semplice, ed essenzialmente legata al ritardo maturato da questo o quell’operatore telefonico nell’omologazione del firmware. Speriamo che per quanto ci riguardi l’upgrade in questione si contraddistingua per la presenza dell’ultima One UI 2.5, una vera gioia per gli occhi, e soprattutto dal punto di vista delle funzionalità. Se avete già ricevuto l’upgrade lasciate un commento all’articolo per farcelo sapere.