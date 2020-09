Un grande evento televisivo fa eco al ritorno della Settimana della Moda a Milano: la sfilata di Giorgio Armani va in onda in diretta televisiva sabato 26 settembre su La7 alle ore 21.15, per presentare ad una platea più ampia possibile, nonostante lo show sia a porte chiuse, la nuova collezione primavera/estate 2021 intitolata Timeless Thoughts.

Armani lancia la collezione per la prossima stagione senza pubblico, nel rispetto delle norme anti-contagio: Re Giorgio è stato tra gli esponenti dell’altra moda uno dei più convinti sostenitori della necessità di rispettare pedissequamente le misure di contenimento del Coronavirus in questi ultimi mesi e oggi decide di sfilare su una passerella che, non potendo avere una platea fisicamente presente, arriverà nelle case degli italiani grazie a La7.

Alla sfilata di Giorgio Armani l’emittente di Urbano Cairo dedica non solo la prima serata, con la diretta a partire dalle 21.15, ma anche l’access prime time con uno speciale Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber (che peraltro veste proprio Armani nel suo programma di approfondimento): quella del 26 settembre è una puntata dedicata a Milano, la patria professionale del grande stilista piacentino, nonché universalmente riconosciuta come una delle capitali della moda mondiale e tra quelle che più hanno sofferto gli effetti del lockdown. Lo speciale Otto e Mezzo sarà seguito da un breve documentario di 20 minuti in cui lo stesso Armani si racconta tra immagini inedite e di repertorio, testimonianze e documenti rari, con la voce narrante di Pierfrancesco Favino a guidare lo spettatore alla scoperta di un ritratto di Re Giorgio. Poi la diretta dalla Milano Fashion Week per la sfilata che mostrerà in anteprima assoluta mondiale la nuova collezione Armani per il 2021.

In una recente intervista al Corriere, lo stesso stilista ha motivato la scelta della tv generalista – in un’epoca dominata dai social e in particolare dallo strapotere di Instagram – come un tentativo di democratizzare un evento che tradizionalmente è destinato agli addetti ai lavori, alle celebrità, a chi gravita a vario titolo intorno al mondo della moda e dello spettacolo. In un momento storico in cui l’accesso ad eventi ed iniziative di ogni genere è limitato dai rischi della pandemia, la televisione resta il mezzo più immediato per mettere a disposizione di tutti qualcosa di esclusivo.

Le idee più semplici a volte possono essere le migliori. La moda in tv ha avuto il suo momento di alta spettacolarizzazione negli anni Ottanta, quando noi stilisti vi comparivamo spesso, dispensando consigli di ogni genere, ma non è mai stata utilizzata per raccontare una collezione nuova, che nemmeno gli addetti ai lavori hanno ancora visto. Si parla di democratizzazione, e cosa c’è di più democratico della televisione?

In quest’ottica di apertura ad un pubblico generalista, la sfilata di Armani sarà disponibile sia in diretta su La7 che in tutto il mondo attraverso il sito armani.com.