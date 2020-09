Difficile chiedere di meglio in questo mese di settembre che volge al termine. Il prezzo della Xiaomi Mi Band 5 raggiunge un nuovo minimo storico su Amazon in questo ultimo sabato del mese. La svalutazione del fitness tracker sta procedendo in questo inizio autunno, di giorno in giorno, per la gioia di chi fa tempo punta al dispositivo.

Rispetto al primissimo costo di listino di 39,90 euro siamo lontanissimi. Solo un paio di giorni fa, si parlava della prima offerta per il braccialetto smart sotto i 30 euro, ora per avere l’ultimo ritrovato hi-tech per la tracciabilità dell’attività fisica si dovranno spendere solo 28,69 euro. La cifra va considerata per quella che è, ossia la proposta più conveniente in assoluto per il tracker in questo momento sul mercato, anche perché non vanno considerate le spede di spedizione assolutamente nulle.

L’ultima proposta per la Xiaomi Mi Band 5 a questo prezzo tanto conveniente è presente su Amazon ma non è spedita direttamente dallo store ma da un rivenditore del market place. Poco importa, visto il risparmio ora di scena, considerato pure che il modello del braccialetto tanto amato dagli sportivi è quello nella versione italiana e non internazionale.

A fronte dello sconto odierno, va solo sottolineata una piccola nota dolente (anche se non tale per tutti). Per vedere attivare la Xioami Mi Band 5 presso il proprio domicilio bisognerà solo attendere qualche giorno in più rispetto agli standard di consegna Amazon. Il pacco non arriverà infatti prima del giorno 14 ottobre.

Sempre la Xiaomi Mi Band 5 oggi e come capitato anche nel recentissimo passato è proposta anche in bundle con una bilancia digitale smart con la quale monitorare il proprio stato di benessere fisico. La proposta commerciale prevede l’acquisto di entrambi i prodotti al prezzo complessivo di 65.58 euro. Anche in quest’ultimo caso non sono previste spese di spedizione.