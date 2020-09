Non ci aspettavamo che il Huawei P8 Lite 2017 potesse essere ancora aggiornato, ma invece così è stato: il fortunato dispositivo ha appena ricevuto il pacchetto PRA-LX1 8.0.0.406, basato su EMUI 8 e dal peso di 780MB. Trattasi di un upgrade certamente corposo, che include Huawei Assistant, ovvero l’assistente digitale proprietario, ed alcune opzioni per il miglioramento della sicurezza, come nel caso della possibilità di impostare un PIN a 6 cifre, e l’innesto delle chiamate di emergenza a device bloccato. Il changelog non fa riferimento ad altre funzionalità, ma possiamo già ritenerci soddisfatti così considerata l’età del dispositivo e la fascia di mercato cui appartiene (non è certamente un top di gamma, diciamoci la verità).

Come riportato dai colleghi di ‘androidworld.it‘, il Huawei P8 Lite 2017 ha iniziato a ricevere il pacchetto PRA-LX1 8.0.0.406 in Italia via OTA (Over-The-Air), ragion per cui, da possessori, non dovrebbe passare troppo tempo prima che ve lo ritroviate anche voi a disposizione. In quel caso ricordate che l’installazione non cancellerà i dati personali presenti a bordo, di cui si raccomanda comunque un backup preventivo per qualsiasi eventualità. Tenete anche a mente che prima di lasciar partire qualsiasi installazione, piccola o grande che sia, ed a prescindere dal dispositivo in uso, dovrete sincerarvi che la percentuale di carica residua della batteria non sia inferiore al 50% (altrimenti resterà doveroso collegare il telefono alla corrente elettrica, così da poter procedere comunque in tutta tranquillità ed evitare che lo smartphone possa spegnersi durante il processo, cosa che creerebbe non pochi problemi al dispositivo).

Se è tutto chiaro, possiamo anche concludere qui il discorso relativo al Huawei P8 Lite 2017, reduce dall’inaspettato pacchetto PRA-LX1 8.0.0.406 (portatore, tra le altre novità, dell’assistente digitale proprietario Huawei Assistant), restando a disposizione nel caso in cui voleste rivolgerci qualche domanda a cui proveremo a rispondere il prima possibile.