Continua l’appuntamento pomeridiano con Lucifer 3 su Italia1. Oggi, 26 settembre, andranno in onda due nuovi episodi della terza stagione in replica. La serie con protagonista Tom Ellis è giunta alla quinta stagione; di recente sono iniziate le riprese dell’ultimo episodio a Los Angeles. Gli attori sono stati avvistati sul set con tutte le misure anti-Covid, ovvero mascherine di protezione e distanziamento sociale. Terminata la quinta stagione, la produzione inizierà a girare la sesta e ultima.

Si parte dall’episodio 3×11 dal titolo La città degli angeli?, di cui vi riportiamo la sinossi:

In un episodio flashback, che ha luogo nel momento in cui Lucifer giunse per la prima volta a Los Angeles, Amenadiel si presenta per recuperare suo fratello caduto, ma rimane scioccato quando viene aggredito. Amenadiel chiede aiuto a Lucifer per rintracciare l’aggressore e Lucifer, in cambio, gli offre la sua assistenza – ma solo per avere un favore. Nel frattempo, Chloe e Dan – ancora sposati – indagano sull’omicidio di un lottatore della MMA, Aidan Scott, e si scopre che è lo stesso assassino che aveva aggredito Amenadiel.

A seguire, l’episodio 3×12 intitolato Al centro dell’attenzione.

Dopo la rivelazione sulla vera identità del tenente Pierce, Lucifer cerca di scoprire quali possano essere i suoi moventi. Al fine di guadagnarsi l’assistenza di Chloe nella sua indagine su Pierce, Lucifer supera il limite per aiutarla a risolvere l’omicidio di un surfista professionista. Nel frattempo, Amenadiel affronta delle questioni personali.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

Lucifer 3 torna su Italia1 sabato 3 ottobre ma dimezza l’appuntamento; andrà infatti in onda un solo episodio, seguito dagli ultimi tre della serie Deception. Nell’episodio 3×13, dal titolo Finché morte non ci separi, quando un cuoco di ecstasy, diventato insegnante di chimica, viene trovato assassinato in un intimo sobborgo di Los Angeles, Lucifer e Pierce devono andare in missione sotto copertura al fine di rintracciare il killer. Nel frattempo, Maze ha ritrovato un’attrazione per qualcuno che un tempo disprezzava, e Charlotte ha una rivelazione.

L’appuntamento con Lucifer 3 su Italia1 è a partire dalle 14:30. A seguire, due episodi della prima stagione di Deception in replica.