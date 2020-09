L’imitazione di Ligabue a Tale e Quale Show non convince la giuria, che colloca Luca Ward nella parte bassa della classifica. Il brano scelto è Questa È La Mia Vita, che il rocker di Correggio aveva portato di recente sul palco dei Seat Music Awards, prima di presentare il nuovo singolo La Ragazza Dei Tuoi Sogni.

L’esibizione è complicata fin dalle prime battute. La giuria parla di metrica ma Luca Ward ce la mette davvero tutta per evitare il disastro che incombe sulla performance, che ha raggiunto la quota bassa della classifica dopo il voto di Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e del quarto giudice Lino Guanciale, giunto in studio per la presentazione della nuova stagione di L’Allieva.

L’esperienza del celebre doppiatore è iniziata con Zucchero, altro compito difficoltoso, ed è continuato con uno dei brani più complicati di Ligabue. Luca Ward non molla e continua con orgoglio il suo percorso all’interno del programma che l’ha corteggiato per anni e che solo nel 2020 è riuscito a conquistare, grazie (o purtroppo) al blocco degli eventi dovuto all’emergenza Coronavirus.

La seconda puntata di Tale e Quale Show è stata vinta dall’imitazione di Tina Turner di Barbara Cola, che finalmente è riuscita a convincere la giuria con la sua ultima esibizione. Niente da fare, invece, per Virginio che non è riuscito a bissare il successo della prima puntata in cui aveva interpretato Justin Timberlake.

La prossima puntata di Tale e Quale Show andrà in onda il 2 ottobre a cominciare dalle 21,20 e saranno ancora tante le imitazioni con le quali gli artisti cercheranno di convincere gli implacabili giurati. Con la nuova edizione del programma torna anche il calore del pubblico in studio, sebbene in formato ridotto. A testare la partecipazione del pubblico è stato l’arbitro Gabriele Cirilli, che nella seconda puntata ha assunto le sembianze di Pupo.