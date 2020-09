Per quanto il 2020 non sia ancora finito il Huawei P Smart 20202 è già tra noi. Il device di fascia media fa la sua comparsa in Europa in questa ultima parte di settembre anche se in un unico paese, ossia l’Austria, almeno per il momento. La sua distribuzione procederà presto altrove, anche dalle nostre parti, motivo per il quale sarebbe meglio iniziare a conoscere i suoi punti di forza,

La prima cosa da dire è che, lato design, il Huawei P Smart Plus 2021 è il primo del produttore con la fotocamera anteriore integrata al centro del display, in stile Samsung Galaxy per intenderci. Lo schermo è da 6.7 pollici e con risoluzione Full HD. La dotazione hardware prevede il nuovo chip Kirin 710A prodotto direttamente in Cina. Il device può contare su 4 GB di RAM e ancora su 128 GB di memoria interna, naturalmente espandibile.

Il Huawei P Smart 2021 non lascia nulla al caso per quanto riguarda l’esperienza fotografica. Il comparto posteriore principale ha ben 4 sensori: c’è un’unità da 48 MP (f/1.8 aperture), una seconda da 8 MP (f/2.4), la terza da 2 MP per effetti di profondità e un ultima per Macro da 2 MP. La già citata fotocamera anteriore è da 18 MP con f/2.0.

Le specifiche tecniche dello smartphone si completano con i 5000 mAh della componente batteria. Lato software, il dispositivo arriva con a bordo EMUI 10.1 e naturalmente i Huawei Mobile Services e l’App Gallery.

Tenendo fede alla filosofia della serie, il Huawei P Smart 2021 arriva con un prezzo molto contenuto ossia 200 euro. Con la dotazione fin qui riportata e con i primi sconti subito disponibili, il telefono si presenterà come un’ottima soluzione dal buon rapporto qualità/prezzo. La disponibilità del telefono prevede il lancio in ottobre (si spera anche in Italia a questo punto) in 3 varianti di colore ossia nera, oro e verde.