I Grandi Affari Trony sono finalmente tornati! Mentre le aziende dirette concorrenti della celebre catena di elettronica di consumo hanno in data odierna dato un deciso taglio al prezzo del Samsung Galaxy S20 – a seguito del recente annuncio della versione Fan Edition -, la “grande T” ha infatti optato per una nuova ondata di promozioni a tutto tondo. Questo significa che, puntuale come ogni fine settimana, Trony è andata a rinnovare il proprio volantino, arricchendolo di un numero deciso di offerte distribuite in un po’ tutte le categorie di prodotto.

Dagli smartphone all’informatica, passando pure per gli accessori e gli smartphone, i Grandi Affari Trony possono – e devono! – sedurre cuori e portafogli di tutti quei potenziali acquirenti alla ricerca di un oggetto hi-tech. Come al solito, a fronte di una scelta tanto vasta, abbiamo deciso di porre l’accento sulle offerte più golose tra quelle recentemente apparse sul sito ufficiale della catena, attive da oggi, 26 settembre 2020, e fino al prossimo 2 ottobre – sia online che nei tanti punti vendita presenti su tutto il territorio italiano. A partire proprio dal settore della telefonia, rappresentato prima di tutto dall’iPhone 11 da 256GB, proposto nelle colorazioni RED e Yellow al prezzo di 889 euro, contro i 1009 euro di listino imposti precedentemente da “mamma” Apple. Al melafonino, tra gli sconti del volantino Trony si affianca il Huawei P30 Lite New Edition, in vendita al prezzo di 269 euro. Tra gli accessori, invece, andiamo a segnalarvi le interessanti e pratiche Galaxy Buds+, proposte a 115 euro.

I Grandi Affari Trony di fine settembre proseguono con il reparto TV, i cui sconti sono rappresentati dall’LG OLED55B9SLA.API da 55 pollici, in vendita a 1170 euro, al 22% in meno. Abbiamo anche il Samsung QE50Q60TAUXZT da 50 pollici a 595 euro, mentre il modello da 65 pollici della stessa linea è disponibile a 985 euro. Chiudiamo con l’informatica: il notebook MSI GP65 Leopard 9SD-460IT è in vendita a 1399 euro, accompagnato dall’iPad Mini da 256 GB a 599 euro, e dal Samsung Galaxy Book Ion da 13,3 pollici a 1199 euro.