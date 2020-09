DayDreamer andrà in onda di nuovo oggi pomeriggio e, a sorpresa, Mediaset ha confermato che la serie con Can Yaman andrà in onda anche domani pomeriggio. In un primo momento la serie turca era sparita dal palinsesto della domenica rimanendo in onda solo al sabato ma ancora una volta ha fatto marcia indietro cambiando le carte in tavola a favore dei fan che felici potranno guardare una puntata xxl sia oggi che domani. Ancora una volta al centro di tutto ci saranno proprio Can e Sanem che continuano a vivere il loro amore ma con un po’ di timore di essere scoperti soprattutto a lavoro dove i pettegolezzi ormai sono all’ordine del giorno.

Nella puntata di oggi, 26 settembre, di DayDreamer, ritroveremo Can e Sanem dove li abbiamo lasciati ovvero nel loro rifugio pronti a guardare le stelle mentre Leyla ha chiamato Emre per riuscire a mettersi in contatto con loro per via del ladro che è entrato in casa e ha messo tutto a soqquadro. Per sfortuna di Sanem anche Ayhan si è fatta vedere dalla madre e questo ha fatto iniziare un conto alla rovescia che potrebbe mettere nei guai la bella protagonista.

Come se non bastasse, risolto un problema ne appare un altro all’orizzonte visto che Aylin è pronta a far vedere ad Emre di essere pronta a tutto per lui e così ecco che la notizia della relazione tra Can e Sanem arriva ai giornali e la coppia finisce sui giornali facendo infuriare tutti i protagonisti di questa storia. Come andrà a finire quando i pettegolezzi investiranno ancora i genitori di Sanem?

Ecco il promo delle prossime puntate di Daydreamer:

Le anticipazioni della puntata di domani, 27 settembre, di DayDreamer rivelano che Can e Sanem riusciranno a calmare la madre di quest’ultima rivelando che si tratta solo di bugie e fake news per vendere i giornali e quando le acque saranno calme sarà proprio la bella protagonista a parlare con la madre anticipando qualcosa su quello che prova per il suo capo. Dall’altro lato, invece, c’è Leyla destinata a soffrire ancora quando Aylin spingerà Emre a lasciarla per farla tacere.