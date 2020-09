Claudio “Il Gallo” Golinelli torna a casa. Lo annuncia lui stesso attraverso le stories su Instagram con una foto che lo ritrae insieme a un’infermiera, pubblicata da lei stessa. Incontenibile la gioia di Vasco Rossi, che riprende lo scatto nelle sue stories e aggiunge un tocco di ironia: “Il Gallo scappa dall’ospedale”.

Claudio, nel 2008, aveva scoperto di avere un tumore al fegato. Da anni era in lista d’attesa per un trapianto. Era venerdì 11 settembre quando Il Gallo si stava per esibire insieme alla Gallo Band al Festival Rock di Priverno. Con lui il chitarrista Cicci Bagnoli. Poco prima di salire sul palco Il Gallo ha ricevuto una telefonata dall’Ospedale Sant’Orsola di Bologna perché era stato trovato un donatore. Bagnoli non ci aveva pensato su, dunque aveva preso con sé Golinelli e insieme erano partiti alla volta del capoluogo emiliano.

L’intervento era durato 9 ore e nel frattempo le indiscrezioni della stampa si rincorrevano. C’era chi sosteneva, infatti, che Claudio Golinelli si fosse sentito male a seguito dello sballo ma Cicci Bagnoli, contattato da Red Ronnie, aveva smentito questi rumors.

Una volta risvegliatosi dall’intervento Il Gallo era già un uomo nuovo e aveva detto di non vedere l’ora di tornare sul palco. Ora Claudio “Il Gallo” Golinelli torna a casa e sui social scrive soltanto “scappo”, solleticando l’ironia di Vasco. Nella foto appare sorridente, il viso leggermente provato dal ricovero ma lo sguardo furbo e felice. L’incubo è finito. Pochi giorni fa il suo staff aveva riferito che l’intervento era riuscito.

Il 24 settembre sempre il suo staff aveva pubblicato un video in cui Golinelli salutava i fan: “Ci vedremo presto, chi mi tiene qua? Nessuno!”. Ora, finalmente, Claudio “Il Gallo” Golinelli torna a casa e può iniziare il suo percorso di convalescenza dopo un trapianto difficile ma determinante per ricominciare.