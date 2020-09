Sono passati più di 10 anni da quanto Avatar rivoluzionò il mondo del cinema proponendo al pubblico degli effetti visivi all’avanguardia. I fan attendono con ansia un nuovo capitolo, che è però stato più volte rinviato. James Cameron sta lavorando a ben 4 sequel, le cui trame sono attualmente sconosciute. Durante un’intervista rilasciata ad Arnold Schwarzenegger – in occasione dell’Austrian World Summit –, il regista del film ambientato su Pandora ha offerto alcuni interessantissimi aggiornamenti.

Cameron ha dichiarato che le riprese di Avatar 2 sono state completate al 100%, mentre quelle relative al terzo capitolo sono quasi complete (circa il 95%). Dopo la consegna del materiale per Avatar 2, il cast e la troupe lavoreranno al capitolo successivo.

La produzione si trova attualmente in Nuova Zelanda per completare alcune riprese. Il regista ha dichiarato che sono stati costretti a fermarsi 4 mesi a causa del Coronavirus, ma pensa che non ci saranno ulteriori ritardi.

Durante questa intervista, James Cameron ha preferito non diffondere dettagli in merito alla trama dei sequel. Tuttavia, poche settimane fa, erano trapelate alcune immagini che raffigurano una piscina, anticipando che alcune scene potrebbero essere ambientate in acqua.

Avatar, il primo capitolo e l’uscita dei sequel

A causa dell’emergenza sanitaria, che ha congelato l’intera industria cinematografica, il calendario delle uscite è slittato di un anno. Le date d’uscita sono le seguenti:

Avatar 2: 16 dicembre 2022 ;

; Avatar 3: 20 dicembre 2024 ;

; Quarto capitolo: 18 dicembre 2026 ;

; Quinto capitolo: 22 dicembre 2028.

Il primo capitolo, uscito nel 2009, racconta la storia di Jake Sully. L’ex marine è stato reclutato con lo scopo di raggiungere Pandora, un pianeta, in cerca di risorse naturali che sulla Terra sono in esaurimento. L’uomo scopre però un mondo magico, sentendosi fortemente legato con quel ricco pianeta immerso nella natura. Avatar, vincitore di 3 Premi Oscar, ha guadagnato al botteghino 2.790.439.092 dollari, mantenendo per molto tempo il primo posto nella classifica dei film con il maggior incasso nella storia (prima di essere superato da Avengers: Endgame).