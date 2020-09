Quello con la Web App di FIFA 21 sarà sostanzialmente il primo appuntamento ufficiale per la community con il nuovo capitolo della serie di Electronic Arts. Lo stagionale calcistico della compagnia americana ha infatti deciso di ritardare l’approccio con i fan. E non parliamo soltanto della data di rilascio, che avverrà per tutti il prossimo 9 ottobre – e tre giorni prima per le edizioni Ultimate e Champions.

Il riferimento è alla demo del gioco, che quest’anno è stata volontariamente tralasciata dagli sviluppatori. Troppi gli aspetti su cui concentrarsi, tra current gen e next gen, per focalizzarsi anche su una versione di prova. Che, tra le altre cose, sarebbe stata legata a fasi di sviluppo molto arretrate, e quindi avrebbe rispecchiato molto poco il prodotto finale.

No, questa volta per avere un primo assaggio si deve attendere direttamente la Web App di FIFA 21. Il cui rilascio è però in effetti particolarmente prossimo.

Web App di FIFA 21 imminente, pronto il fischio d’inizio

La Web App di FIFA 21, così come accaduto nei precedenti appuntamenti, arriva a ridosso dell’uscita effettiva del gioco. D’altronde non avrebbe molto senso anticipare eccessivamente i tempi, visto che si tratta di una feature che viaggia assieme all’esperienza ludica vera e propria.

Grazie alle funzioni di quest’ultima si può infatti gestire la propria squadra su Ultimate Team anche quando si è lontani dalla console. Tra acquisti e cessioni di calciatori, oltre che al riscatto dei premi riconosciuti dal team di sviluppo, tanti sono i modi per incrementare le proprie finanze digitali.

E proprio premi attenderanno i fan più fedeli del titolo di Electronic Arts. L’arrivo della Web App di FIFA 21 sarà infatti salutato con riconoscimenti elargiti a coloro che avranno giocato a FIFA 20. Pacchetti omaggio e crediti potranno quindi animare le fasi iniziali degli appassionati di lunga data, con il mercato che inevitabilmente ne beneficerà.

Il tutto a partire dal prossimo 30 settembre, data che è stata ufficializzata da Electronic Arts per il rilascio dell’applicazione. Si può quindi confermare che sarà quella l’ora X a partire dalla quale la stagione calcistica videoludica prenderà il via.