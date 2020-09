Segreto di Pulcinella o meno il video del coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip è destinato a fare il giro del mondo. L’attore manca dalla tv ormai da un po’ e lui stesso lo evidenzia una volta arrivato in studio al fianco di Alfonso Signorini ma poi l’atmosfera si fa seria e l’attore passa oltre spiegando di essere in studio per parlare con Adua del Vesco e tagliare via quelle catene che li hanno tenuti stretti.

Dopo le lacrime e l’emozione tale da togliere il fiato, Gabriel Garko inizia il suo discorso parlando del bambino che è in lui, lo stesso che è riuscito a ritrovare e con il quale questa sera uscirà mano nella mano finalmente felice. Per parlare con Adua del Vesco, l’attore ha deciso di scrivere una lettera per non fermarsi e perdersi e dire tutto quello che vuole e che deve:

“Ti voglio dire delle cose e ti ho scritto una lettera Rosalinda. Tu non mi hai mai chiamato Dario, vero? È un ragazzo che ho ucciso e che voglio riportare in vita. Lo so che alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te. Non perché tu non lo sapessi ma perché lo farò qui e ora. Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, ma era una favola finta… Devi trovare la bambina che c’è dentro di te, prendertene cura e pensare in quale momento della tua vita l’hai persa. Io l’ho fatto. Ho ritrovato il bambino dentro di me e gli ho fatto ripercorrere tutta la mia vita fino a oggi. Ti dico la verità, io al bambino i momenti brutti non glieli ho fatti vedere, gli ho coperto gli occhi, lui sa che io non ero felice…. Oggi non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene… Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte perché c’eri tu ma ora voglio vivere la mia vita… svelando quello che tutti chiamano “il segreto di pulcinella”. Vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto. E ti dico una cosa, la verità scavalcherà ogni segnale di omertà”.

Adua e Gabriel, un momento emozionante: il passato che torna prorompente… ed esplode in un sentimento incontrollabile. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/Zv3rgtYhNg — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2020

Il video del coming out di Gabriel Garko non rivelerà altro perché, come spiega lo stesso Alfonso Signorini, l’attore andrà oltre raccontando la verità ospite di Silvia Toffanin a Verissimo il 3 ottobre prossimo.

