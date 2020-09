Il primo dispositivo a 5 fotocamere posteriori di casa Samsung? Probabilmente il Samsung Galaxy A72, erede naturale del Samsung Galaxy A71 di cui abbiamo fatto la conoscenza lo scorso gennaio. Il terminale dovrebbe debuttare nella prima parte del 2021, riprendendo un po’ le orme del suo predecessore. Quello che di più catturerà l’attenzione degli utenti relativamente a questo smartphone sarà la penta-cam di cui si dice verrà dotato.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy A72 dovrebbe includere un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 12MP, un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x, un sensore macro da 5MP ed uno di profondità da 5MP. La fotocamera frontale, invece, conterà un tiratore singolo da 32MP. Ormai è assodata l’intenzione del produttore asiatico di potenziare oltremodo gli assetti fotografici di un po’ tutti i suoi dispositivi, anche quelli facenti parte della fascia media del mercato.

Non si penserà solo ai top di gamma, ma anche agli smartphone di caratura intermedia, come nel caso del Samsung Galaxy A72 dall’alto delle sue 5 fotocamere posteriori (per la prima volta, lo ribadiamo, nella storia dell’OEM sudcoreano), che potrebbe anche dare del filo da torcere allo stesso Samsung Galaxy S20 Fan Edition, terminale sulla carta superiore (una spanna avanti senz’altro), ma il cui comparto fotografico si ferma a tre sensori (anche se complementari e ben assortiti nell’insieme, essendo venuto a mancare il sensore macro per fare posto al teleobiettivo con zoom ottico 3x, molto più versatile nei contesti di vita quotidiana). Il Samsung Galaxy A72 sarà un altro dispositivo, rivolto anche ad un pubblico dalle esigenze diverse, anche se forse qualche riflessione andrebbe fatta a nostro avviso. I device multicamera continuano ad avere un grosso successo: anche voi siete su questa linea o preferite altre soluzioni?