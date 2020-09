Sapevamo che Apple sarebbe potuta scendere in campo per iPhone 12 Mini, ed arrivano oggi nuove conferme a sostegno dell’ipotesi. Spendiamo prima due parole per ricostruire il filo del discorso a partire dal leak proveniente dal noto produttore di cover ‘esrgear.com‘, che già nel recente passato aveva fornito gli stessi indizi per quanto riguarda la linea degli iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max (vi ricordiamo che pure quest’ultima versione era inedita, e che comunque lo stesso produttore di cover anticipò il corso degli eventi mostrandone la custodia in anteprima, cosa che potrebbe ripetersi quest’anno con iPhone 12 Mini).

Un dispositivo che avrebbe perfettamente senso, e che presenterebbe, laddove venisse confermato, una diagonale da 5.4 pollici. Non c’è ancora nulla di certo, ma non ci meraviglieremmo affatto se l’azienda californiana decidesse di proporre realmente il melafonino di piccola taglia, che costerebbe anche meno rispetto agli altri componenti della linea (iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max). In questo modo sarebbero in numero di quattro i melafonini che verranno, al cui lancio non dovrebbe mancare ancora molto (si parla di pochi giorni, anche se manca ancora la conferma della data esatta).

Se di ‘esrgear.com’ avevamo già parlato in tempi non sospetti in questo articolo, come riportato da ‘HDblog.it‘ l’ultimo indizio schiacciante porta la firma di Amazon, dove la cover protettiva di questo famigerato iPhone 12 Mini: la pagina di acquisto nella descrizione principale fa proprio riferimento ad un melafonino classificato con il suffisso ‘Mini’, nemesi di ‘Max’ e con diagonale da 5.4 pollici, e quindi perfettamente in linea con quanto emerso dai rumors precedenti. A questo punto difficilmente ci si può sbagliare: iPhone 12 Mini potrebbe realmente esistere ed essere presentato insieme agli altri tre esemplari iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max tra pochi giorni.