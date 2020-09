Nei due nuovi singoli degli Smashing Pumpkins la band di Chicago gioca di nuovo sulla bipolarità delle scelte sonore. Lo aveva fatto con Cyr e The Color Of Love, offrendo la faccia elettropop della nuova esperienza discografica da una parte, quella post-rock e dark dall’altra. Oggi Billy Corgan e soci ritornano con Confessions Of A Dopamine Addict e Wrath. La prima è forte di sintetizzatori, beat e freschezza, la seconda ha chitarre acustiche, synth e percussioni dal tocco delicato e nervoso di Jimmy Chamberlin. Sì, perché pur soffrendo tutti l’assenza di D’Arcy Wretzky la band di Chicago non avrebbe senso senza la triade Corga-Chamberlin e James Iha.

La scorsa settimana gli Smashing Pumpkins hanno annunciato l’uscita di Cyr, seguito ideale di Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun (2018). Il nuovo album arriverà il 27 novembre e includerà 20 tracce. Insieme al disco Billy Corgan e soci lanciano anche la serie animata In Ashes che avrà inizio proprio oggi, 25 settembre, dal primo pomeriggio. In Ashes sarà strutturata in 5 episodi che serviranno ad accompagnare i brani della tracklist.

Gli episodi di oggi conterranno i brani The Color Of Love e Confessions Of A Dopamine Addict e saranno anche i video ufficiali dei nuovi singoli degli Smashing Pumpkins. Ci dobbiamo abituare all’idea che non stiamo ascoltando gli SP di Mellon Collie And The Infinite Sadness né quelli di Gish o Adore: sul palco troviamo la band grungettara e dannata di un tempo, ma in studio Billy Corgan muove i fili del suo piccolo teatro grottesco raccontandoci quelle fiabe desolanti e quegli episodi di non-vita del suo mondo.

Nei nuovi singoli degli Smashing Pumpkins quel mondo lo troviamo intatto ed evoluto, soprattutto nelle intenzioni, visto che a Corgan e soci non interessa più spettinarci con riff graffianti e uragani adolescenziali.