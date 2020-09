Tante novità sono in arrivo per Tiziano Ferro: lo annuncia l’artista sui social.

Attualmente in radio con il singolo Rimmel, cover del brano di Francesco De Gregori, Tiziano Ferro ha in programma il rilascio dell’album Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri, che arriverà nei negozi e in digitale il prossimo 6 novembre.

Il suo primo album di cover contiene brani della storia della musica italiana particolarmente significativi per l’artista di Latina, che ha voluto ricantarli per inserirli nel progetto in uscita a novembre, in concomitanza con il documentario Ferro.

Oggi, Tiziano Ferro ha condiviso uno scatto sui social dal set del nuovo videoclip ufficiale; non ha rivelato però alcun dettaglio a proposito della sua pubblicazione. Il cantante ha scritto di essere impegnato sul set del nuovo videoclip che porterà con sé tante novità, sicuramente in vista del disco di omaggi.

“Si gira il nuovo video!!! Tante, TROPPE novità in arrivo”, sono le parole di Tiziano Ferro, che si mostra in foto con un look total black, appoggiato ad una macchina d’epoca.

Il nuovo video potrebbe essere quello di Rimmel, primo brano estratto dal progetto di cover. Tiziano Ferro, infatti, ha rilasciato una clip ufficiale della performance in studio di registrazione ma manca un video vero e proprio che accompagni Rimmel in radio.

L’idea del video, però, potrebbe in realtà essere legata anche al singolo successivo. Se il video ufficiale di Rimmel fosse solo la studio performance, Tiziano Ferro potrebbe già essere al lavoro per il secondo brano estratto dall’album.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti ed informazioni dall’artista.