Anche Sex Education 3 espanderà l’universo della serie con nuovi personaggi: come già accaduto con la seconda stagione, anche nella prossima ci saranno diverse new entry nel cast che percorreranno i corridoi del liceo Moordale in cui è ambientata la trama dell’esilarante commedia di formazione inglese.

La divisione britannica di Netflix ha annunciato che in Sex Education 3 si uniranno al cast principale gli attori Jason Isaacs e Jemima Kirke e la cantautrice Dua Saleh. E sono già noti anche i primi dettagli sui personaggi che andranno ad interpretare.

In Sex Education 3 Isaacs (già visto nelle serie Netflix The OA e The Dark Crystal: Age of Resistance) sarà Peter Groff, il fratello più anziano, arrogante e realizzato del Preside Groff (Alistair Petrie): i due si ritrovano sulla scia della separazione del Preside da sua moglie e la sua sospensione dal scuola, avvenuta nel finale della seconda stagione. La Kirke, già star di Girls, interpreterà Hope, la nuova Preside di Moordale che sostituisce temporaneamente Groff: una dirigente che sa come muoversi visto che ha frequentato proprio quel liceo da adolescente. Infine Dua Saleh interpreterà Cal, una studente che si identifica nel genere non binario e che sfida apertamente la nuova visione che la Hope vorrebbe imporre agli allievi di Moordale.

I nuovi arrivi si aggiungeranno ai volti delle prime due stagioni, già confermati da Netflix nel cast di Sex Education 3: tornano nei propri ruoli Gillian Anderson (Jean Milburn), Asa Butterfield (Otis Milburn), Emma Mackey (Maeve Wiley), Ncuti Gatwa (Eric Effiong), Aimee-Lou Wood (Aimee Gibbs), Connor Swindells (Adam Groff), Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti), Tanya Reynolds (Lily Iglehart) e Patricia Allison (Ola Nyman).

La produzione dei nuovi episodi di Sex Education 3 è iniziata all’inizio di settembre, in ritardo rispetto ai piani di Netflix a causa del lockdown nel Regno Unito. non c’è ancora una data di debutto per la nuova stagione, visto che la durata delle riprese dipenderà anche dalla situazione epidemica inglese che non è molto confortante, ma Sex Education 3 dovrebbe arrivare su Netflix nel corso del 2021.