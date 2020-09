Continua la cavalcata di Suits su La5 dove proprio ieri si è conclusa la settima stagione ma dove da oggi, 25 settembre, inizierà la discesa verso la nona e ultima. La serie tv cult continua ad essere il perfetto tappabuchi della rete al femminile di casa Mediaset e se fino a ieri abbiamo seguito le repliche delle prime stagioni da oggi inizieranno quelle dell’ottava e, ad ottobre, arriverà in prima visione anche la nona.

L’appuntamento è fissato per oggi alle 16.00 circa con la première dell’ottava stagione dal titolo “Il braccio destro” in cui Harvey e Zane battagliano per il comando, mentre lo studio affronta la difficile transizione. Proprio nel finale della settima stagione andato in onda ieri, infatti, abbiamo assistito all’addio di Meghan Markle e Patrick J. Adams e dei loro personaggi e da oggi lo studio e lo stesso Harvey dovranno fare a meno di loro. Inizierà così una dura battaglia che metterà all’angolo alcuni dei nostri protagonisti e che lancerà il debutto di Katherine Heigl, amata protagonista delle storiche prime stagioni di Grey’s Anatomy.

Ecco il trailer dell’ottava stagione:

Ci vorrà lunedì 28 settembre per entrare nel vivo della programmazione perché mentre oggi andrà in onda un singolo episodio, la prossima settimana ce ne saranno due. Se tutto andrà come previsto la corsa di questa ottava stagione terminerà il 6 ottobre e sarà il giorno dopo, il mercoledì, che inizierà quella della nona e ultima. A quel punto gli episodi saranno al loro primo passaggio in chiaro visto che, fino ad ora, i dieci episodi di Suits 9 sono andati in onda su Premium Stories all’inizio di questo 2020.

Negli Usa, in contemporanea con gli ultimi episodi, è andato in onda lo spin-off Pearson incentrato sul personaggio di Gina Torres ma che è stato cancellato dopo la prima stagione. Al momento non sappiamo se anche questo show arriverà su La5 e nemmeno se arriverà proprio su Premium Stories come la serie madre ma sicuramente i fan interessati hanno già ceduto alla tentazione dello streaming.