Il volantino Unieuro partito oggi 25 settembre, titolato ‘PASSIONE CASA‘, si protrarrà fino all’8 ottobre, e vi consentirà di acquistare un grande elettrodomestico di passione casa portandovi a casa in più l’asciugatrice che volevi, anche a tasso zero. Tuttavia, potete anche decidere di concentrarvi su altri prodotti, visto che l’iniziativa promozionale prevede buoni sconti anche sugli smartphone. Ci sarebbe, per esempio, iPhone 11 Pro, il cui prezzo, per effetto del volantino Unieuro del 25 settembre, viene fissato alla cifra di 999 euro (parliamo del modello con 64GB di memoria interna). Sempre nel taglio da 64GB potreste scegliere di portarvi a casa il più modesto iPhone SE, vostro a 479 euro.

Chi preferisce ad iOS il sistema operativo Android potrebbe, invece, approfittare dell’offerta dedicata al top di gamma Samsung Galaxy S20, comparso sul volantino Unieuro in partenza oggi 25 settembre al prezzo di 599 euro, con uno sconto del 35% sul listino originale (niente affatto poco). Allo stesso modo potreste decidere di puntare su un prodotto di media fascia, virando magari sul Samsung Galaxy A71 (359,90 euro), sul Samsung Galaxy A31 (229,90 euro) o sul Samsung Galaxy A20S (149,90 euro).

La scelta, anche in questo caso, è assai vasta: non dovrete fare altro che scegliere lo smartphone che più pensate possa fare al vostro caso, e procedere ad acquistarlo approfittando delle tante offerte proposte dal volantino Unieuro PASSIONE CASA, che ricordiamo essere partito proprio stamane (questo significa che non dovreste avere difficoltà a reperire il prodotto). L’iniziativa promozionale resterà valida fino all’8 ottobre, anche se è consigliabile procedere subito nel caso in cui siate già convinti. Potrete sfogliare personalmente il volantino Unieuro del 25 settembre a questa pagina (tenete presente che gli articoli in promozione sono davvero tanti, e non si limitano a quelli sopra menzionati). Per qualsiasi domanda vogliate farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.