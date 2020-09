Si chiama Royole FlexPai 2, è stato creato in Cina, e allo stato attuale è lo smartphone pieghevole più economico tra quelli presenti sul mercato. Annunciato lo scorso 22 settembre 2020, il device mobile orientale si è fin da subito – per forza di cose – fatto riconoscere in una nicchia di settore che si sta facendo sempre più interessante. E pure affollata, considerando l’impegno in tal senso di giganti come Samsung – che di recente ha alzato il sipario sul suo Galaxy Z Fold 2.

Il Royole FlexPai 2 ha sorpreso tutti non solo per essere un foldable dal prezzo tanto abbordabile – almeno rispetto a quelli, ancora piuttosto alti, imposti dalla concorrenza -, ma anche per aver letteralmente infranto ogni record di vendita in fatto di tempistiche. Il pieghevole cinese è andato a ruba: come potete leggere sulle pagine del portale Gizghina, il dispositivo è andato in sold out in soli 1,8 secondi dall’effettiva disponibilità in Cina. Numeri, questi, davvero impressionanti, giustificati in parte dal fatto che in coda per acquistarne uno – o magari qualcuno in più! – ci fossero ben 300mila persone. Il prezzo del Royole FlexPai 2 è al momento di 1470 dollari per la versione da 8GB di RAM e 256GB di spazio d’archiviazione, cifra che non può che fare a gola a chi vorrebbe provare in prima persona l’esperienza foldable, una delle novità di maggior rilievo degli ultimi anni nel campo degli smartphone.

Poco prima della vendita, sempre stando alla fonte, si sono fatti registrare 150mila ordini, mentre il numero di unità messa a disposizione dal produttore ai fornitori non è stato reso noto. Mancano pure informazioni sulla data in cui verrà immesso sul mercato un secondo lotto di smartphone pieghevoli. Note sono invece le specifiche tecniche: il FlexPai 2 dispone di un display OLED da 7,8 pollici con risoluzione 1920 x 1440 pixel e aspect ratio 4:3, di un processore Qualcomm Snapdragon 865 e di un modulo da quattro fotocamere con sensore principale da 64MP. A questi si aggiungono 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna, una batteria da 4450 mAh con supporto alla ricarica a 18W supporto a 5G, e sistema operativo Android 10 con personalizzazione waterOS 2.0.