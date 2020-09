Chi ha recentemente acquistato un aspirapolvere 2 in 1 Silvercrest Lidl farà bene a riporre immediatamente il prodotto nella sua confezione di acquisto e comunque non utilizzarlo. In effetti, è stato appena predisposto un richiamo proprio per questo articolo che solo di recente è stato messo in vendita presso i negozi della nota catena di supermercati.

L’azienda Hoyer HandelGmbH ha fornito proprio alla Lidl l’aspirapolvere ricaricabile di ultima generazione. Quest’ultimo è stato messo in vendita solo pochi giorni fa ossia il 17 settembre, perché incluso in uno degli ultimi volantini della catena. Il prodotto in se ha i seguenti connotati identificativi: il modello incriminato è il SHAZ 22.2 D5 a marchio Silvercrest, con lo specifico codice articolo 339791_1910. Per la verifica di quest’ultimo valore sarà necessario controllare l’etichetta sulla confezione di vendita, esattamente dopo la sigla IAN. Il rischio dichiarato è che il prodotto prenda fuoco causando gravi danni agli utilizzatori, così come anche la sola batteria in dotazione con la vendita.

In una nota pubblica l’azienda Hoyer HandelGmbH invita tutti i clienti a non utilizzare l’aspirapolvere 2 in 1 Silbvercrest Lidl proprio perché dopo specifici test di laboratorio non ha potuto scongiurare l’ipotesi che l’apparecchio per la pulizia prendesse fuoco.

Trattandosi di richiamo ufficiale, non poteva certo mancare un programma di restituzione del prodotto pressi qualsiasi negozio LIDL sul territorio nazionale. Anche senza esibire lo scontrino, il cliente riceverà il completo rimborso della cifra spesa. Per ulteriori informazioni sulla proceduta, va riportato il documento ufficiale riguardante il prodotto venduto in questo mese di settembre. Ancora, per ottenere nuove informazioni in proposito si potrà contattare gratuitamente il numero 800-480048.

Lidl precisa che il richiamo dell’aspirapolvere 2 in 1 Silvercrest resta un unicum tra i prodotti del suo brand per gli elettrodomestici. Nessuna delle altre soluzioni vendute presenta un rischio incendio come in questo caso. I clienti possono stare tranquilli, almeno fino a nuova comunicazione.