Non sono certo da trascurare i problemi Very Mobile delle ultime ore ma purtroppo anche di scena negli ultimi giorni. Non funziona a dovere l’attivazione di una nuova SIM sul sito e ancora, molte ricariche online non vanno a buon fine. Cerchiamo di capire dunque se ci siano prospettive di un veloce ritorno alla normalità.

Le segnalazioni relative agli errori per l’operatore Very Mobile sono raccolte in questo post Facebook sulla pagina ufficiale dell’operatore virtuale del gruppo Wind Tre. La prima anomalia, come pure già riportato, investe la procedura di attivazione delle SIM. Chi ha ricevuto a casa la nuova scheda telefonica dopo il passaggio al vettore non riesca da giorni a concludere l’operazione che gli permette di attivare il numero. Per questo motivo, molti nuovi clienti restano sospesi in una sorta di limbo senza la possibilità di completare tutte le fasi della portabilità.

Il secondo ordine di problemi Very Mobile riguarda le ricariche online delle SIM. Al tentativo di accredito di una somma associata alla propria numerazione, si sta ricevendo un messaggio che cita la presenza di problemi in corso per la funzionalità. Peccato che, in alcuni casi, nonostante l’operazione non sia andata a buon fine, alcuni utenti lamentino comunque l’addebito delle somme prescelte su conto e carte. In merito a quest’ultima anomalia, l’operatore ha dichiarato di essere al lavoro per superare la criticità nel più breve tempo possibile.

In attesa che tutti i problemi Very Mobile appena citati rientrino, l’unica strada da percorrere per i clienti afflitti dalle anomalie resta quella dell’assistenza. Il vettore è raggiungibile dai clienti al numero gratuito 800 994 444. Risponderà un operatore che fornirà il primo feedback in merito alla situazione. Per il momento non ci sono nuovi riscontri social ufficiali da parte dell’operatore su entrambe le situazioni riportate, impossibile dunque fornire una tempistica adeguata sul ritorno alla normalità.