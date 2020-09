Parliamo oggi del bonus auto destinato alla conversione della propria vettura endotermica in elettrica. Probabilmente non tutti sapranno che nel Decreto Agosto è incluso un emendamento firmato dal Movimento Cinque Stelle relativo ad un’agevolazione economica fino a 3500 euro, utili alla conversione di cui sopra abbiamo fatto menzione. Come riportato da ‘ilsole24ore.com‘, si tratta di una misura sperimentale presumibilmente valida per tutti quegli utenti che fino al 31 dicembre 2021 decideranno di omologare il proprio veicolo a bordo di cui è stata installata una tecnologia di riqualificazione elettrica (l’incentivo sarebbe da ritenersi valido per le auto, ed anche per i mezzi di trasporto commerciale di entità leggera).

Il bonus auto qui presente includerebbe la copertura del 60% della spesa, non potendo però spingersi oltre i 3500 euro (a cui si andrebbe ad aggiungere un’agevolazione, sempre del 60%, per i costi relativi all’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA). In ogni caso il bonus auto sarà valido solo se le vetture endotermiche verranno convertite in elettriche secondo quanto disposto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 219 del 2015, al cui interno vengono spiegate le specifiche tecniche compatibili con la conversione.

Chiaro che l’interesse sul tema specifico stia crescendo sempre di più, anche se alla fine è frenare è il costo complessivo che un simile intervento richiederebbe (da qui la proposta dell’incentivo fino ad un massimo di 3500 euro, sempre che si rispettino i requisiti tecnici di cui sopra). Tenete anche presente che il bonus auto in questione fa riferimento ad un emendamento che non è ancora stato approvato (è attualmente allo studio della commissione Bilancio del Senato), e che, laddove andasse in porto, darebbe una certa spinta ad un settore in leggera crescita. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.