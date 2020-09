Esce oggi Come Il Sole di Jacopo, il nuovo singolo frutto della collaborazione con il produttore Michele Canova Iorfida.

Jacopo per ora è un interprete, non è autore dei suoi brani, ma ci lasciamo con una promessa: imparerà a scrive canzoni in previsione dei lavori per il nuovo album.

Come Il Sole gli è stato proposto dopo il lockdown, quello che ha impedito a Jacopo e agli altri concorrenti di Amici di incontrare i loro fan. I ragazzi dell’edizione a cavallo tra il 2019 e il 2020, infatti, non hanno potuto toccare con mano la popolarità post Amici di Maria De Filippi; non hanno potuto incontrare i fan nei tradizionali appuntamenti instore, non hanno potuto tenere concerti e non hanno potuto intraprendere attività promozionali legate al percorso nel programma e ai primi brani rilasciati.

Intervista con Jacopo

OM ha incontrato Jacopo in occasione del rilascio di Come Il Sole. Ci ha raccontato che nel periodo del lockdown si è demoralizzato e Come Il Sole gli ha dato la possibilità di tornare a respirare e la voglia di continuare a lavorare per conseguire i suoi obiettivi artistici.

Amici di Maria De Filippi

Amici per Jacopo è stata una reale esperienza di vita e ringrazia Maria De Filippi e tutto lo staff. Sul programma racconta: “Amici è anche e soprattutto un’esperienza di vita, sei distante da tutto, anche dalle tue abitudini. Non hai smartphone, ti rapporti con gente che non conosci, sei completamente solo. A Castrocaro ad esempio più pronto mentalmente perché arrivavo proprio dopo un’esperienza come quella di Amici”.

Concerti e attività live

Per parlare di live è ancora presto: Jacopo non vede l’ora di salire sul palco per un suo concerto ma “devo avere prima un bagaglio di pezzi anche se sicuramente è uno dei miei sogni già grandi”, racconta. In estate però ha partecipato a Castrocaro e si è esibito dinanzi ad un pubblico in presenza, seppur ristretto.

Come Il Sole, un brano dal sapore estivo

Come Il Sole ripropone atmosfere estive, una scelta azzardata dal momento che si va verso l’inverno. Lo stesso Jacopo ci ha raccontato il motivo di questa decisione: “Credo che settembre lasci un po’ d’estate, fino a ieri c’era un caldo incredibile; si sente ancora un po’ d’estate. Poi a Savona se c’è una bella giornata la gente va ancora in spiaggia. Questo è quello che vorrei far assaporare alla gente nel momento in cui ascolta questo pezzo”.

I “colori” di Come Il Sole

Dopo Amici, Jacopo ha rilasciato l’EP Colori. Quale potrebbe essere il colore di Come Il Sole? “Si sta trasformando in un colore freddo perché sta arrivando l’inverno ma è accompagnato da arancione, da un giallo; vedo un azzurro. Giallo, arancione che si trasforma in un colore freddo che richiama la positività, come l’azzurro o il lilla”.

L’album

Con Come Il Sole, Jacopo intraprende un percorso che lo porterà verso un disco. Parlare di album è prematuro ma l’idea di realizzarlo c’è e al cantante piacerebbe scrivere almeno un brano da inserire nel suo prossimo progetto discografico. A proposito dell’album, Jacopo ci ha raccontato: “C’è l’idea di farlo e spero vivamente che all’interno ci sia un mio brano. Non vedo l’ora di imparare a scrivere perché ho tante cose da dire. Mi piacerebbe iniziare a mettere qualche frase in qualche testo di un altro autore. Piano piano poi vorrei arrivare a scrivere un mio brano”.