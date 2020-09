Non è mai troppo presto per pensare ai regali di Natale e le nuove Amazon Fire TV Stick (anche nella versione Lite), gli Echo, Echo Dot e Echo Show 10 strizzano già l’occhio ai primi potenziali clienti del noto store di Jeff Bezos. In questa ultima parte del 2020 vengono sfornate una serie di novità davvero importanti per i dispositivi tanto noti che rendono più che smart la casa ma anche la vita degli utenti. Vediamo nel dettaglio dunque cosa è stato lanciato in queste ore ed è già disponibile all’acquisto (ma non sempre) anche in Italia.

Nuove Amazon Fire TV Stick

La classica Amazon Fire TV stick con telecomando si sdoppia nella Fire TV classica 2020 e nella sua versione Lite. Il primo modello offre performance del 50% migliori rispetto alla variante che lo ha preceduto. Tra i plus c’è la tecnologia HDR e il supporto per il formato Dolby Atmos. Il telecomando con comandi integrati Alexa presenta che dei nuovi tasti volume e il riconoscimento della voce si perfeziona ulteriormente, combinando i segnali di più microfoni. Il costo della nuova soluzione è di 39,90 euro.

Nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la... La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più...

Meno disordine, più controllo - Con il telecomando vocale Alexa puoi...

La Amazon Fire TV Stick Lite è più conveniente ma non per questo chissà quanto meno performante, visto che offre lo streaming in Full HD, HDR e sempre il telecomando vocale Alexa Lite. A 29,90 euro gli unici compromessi sono la mancanza dell’audio Dolby Atmos e il fatto che proprio il telecomando non è dotato di comandi per accendere, spegnere e regolare il volume sui dispositivi compatibili.

Ti presentiamo Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite... La versione più conveniente di Fire TV Stick - Goditi uno streaming...

Premi e chiedi ad Alexa - Usa la voce per cercare e guardare contenuti...

Per entrambe le Amazon Fire TV Stick la data di consegna è quella del 30 settembre.

Echo Show 10

Il nuovo Echo Show 10 di terza generazione appena lanciato ha un design rivisto e ancora più moderno. Il grosso display da 10.1 presenta una graditissima novità: ruota a 360 gradi con l’interlocutore durante una videochiamata (il sensore è da 13 MP) ma anche quando l’utente visualizza delle notizie, il meteo, una ricetta. Proprio le conversioni possono essere anche di gruppo fino ad un massimo di 8 persone, magari per buona parte dei famigliari o amici. Il dispositivo naturalmente funziona sempre da videocamera attiva da remoto per controllare la casa, l’audio direzionale è sempre di ottima qualità. Il costo di cotanta tecnologia non è proprio esiguo, ossia 250 euro. Le vendite saranno disponibili a breve, di certo entro la fine dell’anno.

Nuovo Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con... Progettato per muoversi con te - Con uno schermo HD da 10,1" che si...

Sempre al centro dell'attenzione - Videochiama amici e famiglia o...

Nuovo Echo e Echo Dot sferico

Grossa novità nel design del nuovo Echo di quarta generazione di questo 2020. La forma è sferica mentre le colorazioni sono tre ossia antracite, bianco ghiaccio e ceruleo. Viene garantita un’esperienza audio davvero migliorata grazie al woofer da 3 pollici (76 mm) e ai due tweeter (20 mm/0,8 pollici). Il costo è di 99,99 euro e la disponibilità del prodotto partirà il 22 ottobre.

Nuovo Echo (4ª generazione) - Audio di alta qualità, hub per Casa... Nuovo look, nuovo sound - Echo ti offre alti nitidi, medi dinamici e...

Controlla la musica con la tua voce - Ascolta brani in streaming da...

Anche il modello più economico Echo Dot di quarta generazione si rifà il look in forma sferica. La variante base costa 59.90 euro, quello con orologio solo 10 euro in più ossia 69,90 euro. Entrambi i prodotti sono già acquistabili e saranno spediti dal 22 ottobre.

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa... Ti presentiamo il nuovo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente...

Controlla l'intrattenimento con la tua voce - Ascolta brani in...

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con... Ti presentiamo il nuovo Echo Dot con orologio - Il nostro altoparlante...

Perfetto sul comodino - Leggi che ore sono e controlla le sveglie e i...