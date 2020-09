Pur avendo presentato da neanche due giorni il Samsung Galaxy S20 Fan Edition il colosso di Seul non dimentica i top di gamma Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra, rilasciando per quest’ultimi l’aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre 2020, che sono anche le più recenti concepite dalla stessa Google. Come riportato da ‘SamMobile‘, non parliamo di un upgrade come un altro, bensì di un firmware, rispondente alla sigla ‘G98xxXXU4BTIB‘, capace di apportare importanti miglioramenti al comparto fotografico del portabandiera sudcoreano, incrementandone di molto le prestazioni generali, che sappiamo già essere piuttosto buone, al di là di qualche piccola defezione.

L’aggiornamento G98xxXXU4BTIB, che ricordiamo avere un peso di circa 350MB, ha iniziato la propria distribuzione in territorio tedesco, ma immaginiamo non passerà troppo tempo prima di vederlo arrivare anche nel nostro Paese, a bordo dei Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra. Non ci è ancora stato possibile individuare a quali miglioramenti del comparto fotografico esattamente il colosso di Seul faccia riferimento per questo specifico upgrade, ma ci fidiamo del suo operato (del resto non sarebbe la prima volta che il produttore sudcoreano mette mano alla fotocamera dei Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra).

Una volta raggiunti dalla notifica OTA relativa al pacchetto G98xxXXU4BTIB (potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima di vederla segnalata), sappiate che l’installazione non comporterà la perdita dei dati personali, e che potrete procedere spediti solo nel caso in cui la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% (in caso contrario dovrete collegare il vostro Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra alla rete elettrica per non correre il rischio possa spegnersi durante il processo). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.