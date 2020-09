Mandy Moore è incinta, l’attrice e protagonista di This is Us ha dato la lieta novella via social lo stesso giorno in cui i fan della serie hanno scoperto che il debutto è stato anticipato al 27 ottobre e il cast è tornato sul set per le riprese. Una giornata intensa fatta di notizie e primi scatti dal set che, sicuramente, hanno tenuto compagnia ai fan orfani da tanto tempo di novità di cui parlare.

Mandy Moore è tornata sul set come gli altri al fianco di Milo Ventimiglia per una serie di riprese che la ritraggono accanto al marito con il pancione più pronunciato di quello che lei stessa ha mostrato sui social accanto al marito musicista Taylor Goldsmith con il quale è sposata dal 2018. La foto della coppia con il pancino e la lieta novella sono arrivate proprio qualche ora fa sui social confermando anche che si tratterà di un bambino e che nascerà nel 2021.

L’attrice e il musicista si sono sposati nel novembre 2018 dopo due anni insieme e lo hanno fatto con una cerimonia privata a cui hanno partecipato la famiglia e gli amici intimi della coppia, nel giardino della casa di Mandy Moore a Los Angeles, come lei stessa ha sognato e voluto. Sin da quando il loro amore è venuto a galla, la protagonista di This is Us non ha fatto mistero di volere un figlio e, a quanto pare, quel momento è arrivato. Riuscirà ad esso a conciliare le riprese della quinta stagione della serie con la sua gravidanza?

Ecco il post Instagram con l’annuncio della gravidanza:

Al momento la priorità dell’attrice è proprio il suo bambino e fino a quando ci saranno le condizioni sarà sul set dei nuovi episodi della serie. Lei stessa ha mostrato una serie di foto e video che ritraggono il loro posto di lavoro, il loro sgabello chiuso in una sorta di cassa di plexiglass tra mascherine e distanziamento sociale con il suo marito televisivo. Per lei le attenzioni valgono doppio in questo momento di riprese, speriamo solo che tutto vada avanti come previsto.